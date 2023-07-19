Белый дом пообещал Украине помочь с распространением зерна на мировые рынки

19 июля 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

США будут оказывать содействие Украине в поставках зерна мировые рынки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна США помогут Украине с распространением зерна на мировые рынки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы продолжаем увеличивать нагрузку в Украине по поставкам украинского потребления на экспорт», — отметила она, передает ТАСС. Жан-Пьер указала, что это следствие выделения Киеву очередного пакета помощи в размере 1,3 млрд долларов. Она напомнила, что Вашингтон 18 июля выделил Киеву Украине еще 250 млн долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Ранее Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. При этом транзитные поставки через территории сохранятся.

США помогут Украине с распространением зерна на мировые рынки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы продолжаем увеличивать нагрузку в Украине по поставкам украинского потребления на экспорт», — отметила она, передает ТАСС. Жан-Пьер указала, что это следствие выделения Киеву очередного пакета помощи в размере 1,3 млрд долларов. Она напомнила, что Вашингтон 18 июля выделил Киеву Украине еще 250 млн долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Ранее Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. При этом транзитные поставки через территории сохранятся.