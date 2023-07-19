19 июля 2023

Белый дом пообещал Украине помочь с распространением зерна на мировые рынки

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, поле, зерно, сельхозтехника, пахота
США будут оказывать содействие Украине в поставках зерна мировые рынки Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

США помогут Украине с распространением зерна на мировые рынки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы продолжаем увеличивать нагрузку в Украине по поставкам украинского потребления на экспорт», — отметила она, передает ТАСС. Жан-Пьер указала, что это следствие выделения Киеву очередного пакета помощи в размере 1,3 млрд долларов. Она напомнила, что Вашингтон 18 июля выделил Киеву Украине еще 250 млн долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора.

Ранее Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. При этом транзитные поставки через территории сохранятся.

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США помогут Украине с распространением зерна на мировые рынки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы продолжаем увеличивать нагрузку в Украине по поставкам украинского потребления на экспорт», — отметила она, передает ТАСС. Жан-Пьер указала, что это следствие выделения Киеву очередного пакета помощи в размере 1,3 млрд долларов. Она напомнила, что Вашингтон 18 июля выделил Киеву Украине еще 250 млн долларов на поддержку ее сельскохозяйственного сектора. Ранее Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна на свои территории. При этом транзитные поставки через территории сохранятся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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