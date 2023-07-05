США искали мины на крыше ЗАЭС с помощью спутников

05 июля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

США проверяют Запорожскую АЭС на предмет бомб при помощи спутников Фото: Сергей Венявский © URA.RU В США проводили разведку Запорожской атомной электростанции при помощи спутников Planet Labs на предмет нахождения взрывчатых веществ. Ничего найдено не было. Об этом сообщает американский телеканал Sky News. «Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов», — передают авторы телеканала. Они отмечают, что таким образом эксперты из США не могут подтвердить обвинения президента Украина Владимира Зеленского в адрес РФ, будто та готовит террористический акт и намерена подорвать АЭС. Ранее сообщалось о том, что проукраинские СМИ распространяют ложное доказательство подготовки теракта на Запорожской АЭС. Они в своих сообщениях ссылались на автомобили с радиационной лабораторией, которые те увидели в Энергодаре. На это председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил, что это не является доказательством. До этого на Украине начали готовиться к теракту на Запорожской АЭС. В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не зафиксировал признаков минирования ЗАЭС.

В США проводили разведку Запорожской атомной электростанции при помощи спутников Planet Labs на предмет нахождения взрывчатых веществ. Ничего найдено не было. Об этом сообщает американский телеканал Sky News. «Спутниковые снимки не показывают крупных взрывных устройств на крышах реакторов», — передают авторы телеканала. Они отмечают, что таким образом эксперты из США не могут подтвердить обвинения президента Украина Владимира Зеленского в адрес РФ, будто та готовит террористический акт и намерена подорвать АЭС. Ранее сообщалось о том, что проукраинские СМИ распространяют ложное доказательство подготовки теракта на Запорожской АЭС. Они в своих сообщениях ссылались на автомобили с радиационной лабораторией, которые те увидели в Энергодаре. На это председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ответил, что это не является доказательством. До этого на Украине начали готовиться к теракту на Запорожской АЭС. В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не зафиксировал признаков минирования ЗАЭС.