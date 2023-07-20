В Челябинске больше тысячи домов останутся без горячей воды

В Челябинске с 25 июля по 8 августа пройдет пятый этап гидравлических испытаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Горячая вода будет отключена в 5 районах города с 25 июля по 8 августа Фото:

В Челябинске с 25 июля начнется пятый этап подготовки котельных, тепловых систем и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«25 июля в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут дома и учреждения в пяти районах города — Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном», — сообщили в пресс-службе.

Продлится пятый этап испытаний до 8 августа. Горячее водоснабжение на две недели будет отключено в 927 жилых домах, 54 дошкольных учреждениях, 44 учебных заведениях и в 39 больницах.

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В Челябинске с 25 июля начнется пятый этап подготовки котельных, тепловых систем и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии. «25 июля в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут дома и учреждения в пяти районах города — Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном», — сообщили в пресс-службе. Продлится пятый этап испытаний до 8 августа. Горячее водоснабжение на две недели будет отключено в 927 жилых домах, 54 дошкольных учреждениях, 44 учебных заведениях и в 39 больницах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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