В Челябинске больше тысячи домов останутся без горячей воды

В Челябинске с 25 июля начнется пятый этап подготовки котельных, тепловых систем и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.
«25 июля в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут дома и учреждения в пяти районах города — Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном», — сообщили в пресс-службе.
Продлится пятый этап испытаний до 8 августа. Горячее водоснабжение на две недели будет отключено в 927 жилых домах, 54 дошкольных учреждениях, 44 учебных заведениях и в 39 больницах.
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