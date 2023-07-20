В Челябинске больше тысячи домов останутся без горячей воды

В Челябинске с 25 июля по 8 августа пройдет пятый этап гидравлических испытаний

Горячая вода будет отключена в 5 районах города с 25 июля по 8 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске с 25 июля начнется пятый этап подготовки котельных, тепловых систем и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена в Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном районах города, сообщили в пресс-службе мэрии.

«25 июля в Челябинске начнется пятый этап гидравлических испытаний. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут дома и учреждения в пяти районах города — Калининском, Ленинском, Советском, Тракторозаводском и Центральном», — сообщили в пресс-службе.

Продлится пятый этап испытаний до 8 августа. Горячее водоснабжение на две недели будет отключено в 927 жилых домах, 54 дошкольных учреждениях, 44 учебных заведениях и в 39 больницах.