Часть питьевой воды в Челябинске не соответствует норме

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Пробы питьевой воды собирают во всех районах Челябинска Фото:

В кранах жителей Челябинска 10% воды не соответствует норме. Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, замеры брали на протяжении первого полугодия.

«За январь — июнь из распределительной сети городского водопровода исследовано 274 пробы питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (10,6%). По микробиологическим показателям пять проб не соответствовали гигиеническим нормативам (1,8%)», — отметили в ведомстве.

По городу действует 31 мониторинговая точка в каждом районе, где ежемесячно берутся отборы воды. Кроме холодной, специалисты также анализировали состояние горячей воды. Из 32 проб семь не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Биологическая составляющая была неудовлетворительной в одной из взятых проб.

Изучением показателей занимаются представители Центра гигиены и эпидемиологии региона. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопросы качества и безопасности стоят на постоянном контроле управления.

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В кранах жителей Челябинска 10% воды не соответствует норме. Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, замеры брали на протяжении первого полугодия. «За январь — июнь из распределительной сети городского водопровода исследовано 274 пробы питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (10,6%). По микробиологическим показателям пять проб не соответствовали гигиеническим нормативам (1,8%)», — отметили в ведомстве. По городу действует 31 мониторинговая точка в каждом районе, где ежемесячно берутся отборы воды. Кроме холодной, специалисты также анализировали состояние горячей воды. Из 32 проб семь не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Биологическая составляющая была неудовлетворительной в одной из взятых проб. Изучением показателей занимаются представители Центра гигиены и эпидемиологии региона. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопросы качества и безопасности стоят на постоянном контроле управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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