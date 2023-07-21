Часть питьевой воды в Челябинске не соответствует норме

Пробы питьевой воды собирают во всех районах Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В кранах жителей Челябинска 10% воды не соответствует норме. Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, замеры брали на протяжении первого полугодия.

«За январь — июнь из распределительной сети городского водопровода исследовано 274 пробы питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (10,6%). По микробиологическим показателям пять проб не соответствовали гигиеническим нормативам (1,8%)», — отметили в ведомстве.

По городу действует 31 мониторинговая точка в каждом районе, где ежемесячно берутся отборы воды. Кроме холодной, специалисты также анализировали состояние горячей воды. Из 32 проб семь не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Биологическая составляющая была неудовлетворительной в одной из взятых проб.

Изучением показателей занимаются представители Центра гигиены и эпидемиологии региона. В Роспотребнадзоре сообщили, что вопросы качества и безопасности стоят на постоянном контроле управления.