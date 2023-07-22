ВСУ ударили по российским журналистам, погиб военкор: главное к вечеру 22 июля

В гибели Ростислава Журавлева виноваты США и Украина, заявила Мария Захарова
Из-за обстрела ВСУ кассетными боеприпасами погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 июля.
- Журавлев попал под обстрел ВСУ. Он был бывшим корреспондентом URA.RU и работал в горячих точках.
- Два журналиста «Известий» получили ранения при обстреле ВСУ. Кроме того, под обстрел ВСУ попали журналисты ТАСС и «Россия».
- В Минобороны РФ подтвердили информацию, что Журавлев погиб при разрыве кассетного боеприпаса. Жизни остальных журналистов ничего не угрожает, передает Пятый канал.
- Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что в гибели Журавлева виноваты Украина и США. Он уточнил, что заявления этих двух стран о неприменении кассетных боеприпасов против гражданских являются ложью.
- Машина депутата Госдумы Александра Бородая попала под артобстрел ВСУ при выезде с передовых позиций. Враг нанес три выстрела, корректируя удары с дрона.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака на журналистов была спланирована. Киев хотел помешать им расследовать преступления Украины.
- Захарова добавила, что все виновные в гибели Журавлева будут наказаны. По ее словам, ответственность разделят и те, кто поставлял Киеву кассетные боеприпасы.
- Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимые действия для открытия «зернового коридора». Кроме того, он обсудил с генсеком НАТО потенциальные риски для мирового продовольственного рынка.
- Российские войска нанесли удар по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове. В результате удара были уничтожены польские и немецкие наемники, сообщили в Минобороны РФ.
- ВСУ впервые ударили кассетными снарядами по Белгородской области. Данных о пострадавших нет.
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