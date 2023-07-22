Пожарные спасли пермяка из горящего дома в Кунгуре Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Кунгуре (Пермский край) пожарные вынесли горожанина из охваченного огнем дома и спасли ему жизнь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Ночью 23 июля на улице Свердлова в городе Кунгур огонь охватил первый этаж нежилого кирпичного дома. Пожарные успели спасти мужчину из огня», — написано в посте telegram-канала «МЧС Прикамья».

Уточняется, что огонь тушили пожарные 143 пожарно-спасательной части. Они передали спасенного мужчину бригаде скорой медицинской помощи. По данным ведомства, пожар на площади 30 квадратных метров тушили десять человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в посте на странице группы 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте».