22 июля 2023
21 июля 2023

Пожарные вынесли пермяка из горящего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, огнеборцы, пожарные
Пожарные спасли пермяка из горящего дома в Кунгуре Фото:

В Кунгуре (Пермский край) пожарные вынесли горожанина из охваченного огнем дома и спасли ему жизнь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

«Ночью 23 июля на улице Свердлова в городе Кунгур огонь охватил первый этаж нежилого кирпичного дома. Пожарные успели спасти мужчину из огня», — написано в посте telegram-канала «МЧС Прикамья».

Уточняется, что огонь тушили пожарные 143 пожарно-спасательной части. Они передали спасенного мужчину бригаде скорой медицинской помощи. По данным ведомства, пожар на площади 30 квадратных метров тушили десять человек личного состава и две единицы техники.

Ранее в Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в посте на странице группы 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте».

В Кунгуре Пермского края пожарные спасли из огня горожанина
В Кунгуре Пермского края пожарные спасли из огня горожанина
Фото:

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В Кунгуре (Пермский край) пожарные вынесли горожанина из охваченного огнем дома и спасли ему жизнь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. «Ночью 23 июля на улице Свердлова в городе Кунгур огонь охватил первый этаж нежилого кирпичного дома. Пожарные успели спасти мужчину из огня», — написано в посте telegram-канала «МЧС Прикамья». Уточняется, что огонь тушили пожарные 143 пожарно-спасательной части. Они передали спасенного мужчину бригаде скорой медицинской помощи. По данным ведомства, пожар на площади 30 квадратных метров тушили десять человек личного состава и две единицы техники. Ранее в Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в посте на странице группы 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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