В Пермском крае пожарные спасли жизни 24 человек

04 января 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Пожарные подвели итоги работы в 2022 году Фото: Анна Майорова © URA.RU В Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в информации, которая представлена в группе 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте». «За 2022 год в Губахинском муниципальном округе произошло 59 пожаров, 95 вызовов оказались ложными. На происшествиях было спасено 24 человека. К сожалению, есть погибшие и травмированные», — сообщается в группе. Кроме того, пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП: они оказывали помощь по деблокировке пострадавших. В декабре 2022 года пожарным в разных территориях Прикамья приходилось спасать людей из горящих зданий. Так, в Перми огнеборцы вынесли из многоквартирного дома, в котором произошло возгорание, двух человек. Трех человек им пришлось спасать во время пожара в частном доме. В последний день ушедшего года пожарные спасли жизнь жителю Нытвы. Мужчина находился в загоревшемся двухэтажном доме.

В Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в информации, которая представлена в группе 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте». «За 2022 год в Губахинском муниципальном округе произошло 59 пожаров, 95 вызовов оказались ложными. На происшествиях было спасено 24 человека. К сожалению, есть погибшие и травмированные», — сообщается в группе. Кроме того, пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП: они оказывали помощь по деблокировке пострадавших. В декабре 2022 года пожарным в разных территориях Прикамья приходилось спасать людей из горящих зданий. Так, в Перми огнеборцы вынесли из многоквартирного дома, в котором произошло возгорание, двух человек. Трех человек им пришлось спасать во время пожара в частном доме. В последний день ушедшего года пожарные спасли жизнь жителю Нытвы. Мужчина находился в загоревшемся двухэтажном доме.