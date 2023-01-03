03 января 2023
02 января 2023

В Пермском крае пожарные спасли жизни 24 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожаротушение, мчс россии, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Пожарные подвели итоги работы в 2022 году Фото:

В Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в информации, которая представлена в группе 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте».

«За 2022 год в Губахинском муниципальном округе произошло 59 пожаров, 95 вызовов оказались ложными. На происшествиях было спасено 24 человека. К сожалению, есть погибшие и травмированные», — сообщается в группе. Кроме того, пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП: они оказывали помощь по деблокировке пострадавших.

В декабре 2022 года пожарным в разных территориях Прикамья приходилось спасать людей из горящих зданий. Так, в Перми огнеборцы вынесли из многоквартирного дома, в котором произошло возгорание, двух человек. Трех человек им пришлось спасать во время пожара в частном доме. В последний день ушедшего года пожарные спасли жизнь жителю Нытвы. Мужчина находился в загоревшемся двухэтажном доме.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Губахинском округе (Пермский край) благодаря пожарным были спасены 24 человека. Об этом говорится в информации, которая представлена в группе 63-й пожарно-спасательной части Губахинского округа в соцсети «ВКонтакте». «За 2022 год в Губахинском муниципальном округе произошло 59 пожаров, 95 вызовов оказались ложными. На происшествиях было спасено 24 человека. К сожалению, есть погибшие и травмированные», — сообщается в группе. Кроме того, пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП: они оказывали помощь по деблокировке пострадавших. В декабре 2022 года пожарным в разных территориях Прикамья приходилось спасать людей из горящих зданий. Так, в Перми огнеборцы вынесли из многоквартирного дома, в котором произошло возгорание, двух человек. Трех человек им пришлось спасать во время пожара в частном доме. В последний день ушедшего года пожарные спасли жизнь жителю Нытвы. Мужчина находился в загоревшемся двухэтажном доме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...