Ученые рассказали, как распознать рак, посмотрев в зеркало

Признаками рака щитовидной железы может стать покраснение лица или гиперемия. Такое заявление сделали ученые Национальной службы здравоохранения Великобритании.
«Покраснение лица или гиперемия также может говорить о серьезном заболевании. Также такое покраснение кожи может сопровождаться жжением», — сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает «Ридус». По данным исследования ученых, признаками рака щитовидной железы также могут стать жидкий стул или диарея, потеря веса, кашель, затвердение в передней нижней части шеи, хриплый голос и воспаление горла.
Ранее ученые назвали профессии, провоцирующие рак у женщин. Исследователи канадского университета Montreal University сообщили, что профессия косметолога и парикмахера повышает риск развития рака яичников у женщин.
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