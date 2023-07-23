Ученые рассказали, как распознать рак, посмотрев в зеркало

«Ридус»: признаком рака щитовидной железы может быть покраснение лица
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Признаком рака щитовидной железы также может быть хриплый голос и кашель Фото:

Признаками рака щитовидной железы может стать покраснение лица или гиперемия. Такое заявление сделали ученые Национальной службы здравоохранения Великобритании.

«Покраснение лица или гиперемия также может говорить о серьезном заболевании. Также такое покраснение кожи может сопровождаться жжением», — сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает «Ридус». По данным исследования ученых, признаками рака щитовидной железы также могут стать жидкий стул или диарея, потеря веса, кашель, затвердение в передней нижней части шеи, хриплый голос и воспаление горла.

Ранее ученые назвали профессии, провоцирующие рак у женщин. Исследователи канадского университета Montreal University сообщили, что профессия косметолога и парикмахера повышает риск развития рака яичников у женщин.

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Признаками рака щитовидной железы может стать покраснение лица или гиперемия. Такое заявление сделали ученые Национальной службы здравоохранения Великобритании. «Покраснение лица или гиперемия также может говорить о серьезном заболевании. Также такое покраснение кожи может сопровождаться жжением», — сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, передает «Ридус». По данным исследования ученых, признаками рака щитовидной железы также могут стать жидкий стул или диарея, потеря веса, кашель, затвердение в передней нижней части шеи, хриплый голос и воспаление горла. Ранее ученые назвали профессии, провоцирующие рак у женщин. Исследователи канадского университета Montreal University сообщили, что профессия косметолога и парикмахера повышает риск развития рака яичников у женщин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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