Диетолог раскрыл, как нужно питаться, чтобы не допустить рака

Диетолог Кабанов: бобы, фрукты и овощи снижают развитие рака

13 июня 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

В рационе человека должны присутствовать фрукты и овощи для профилактики развития рака, сказал Алексей Кабанов Фото: Илья Московец © URA.RU Снижению риска появления рака поможет правильная диета. Для профилактики онкологических заболеваний в рационе человека должны присутствовать крупы, бобы, фрукты и овощи. Об этом рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «В каждом приеме пищи для профилактики рака должны присутствовать крупы в оболочке, бобовые, изделия из муки грубого помола, а также фрукты и овощи, не менее 400 граммов в день», — подчеркнул Алексей Кабанов в беседе с «Газета.Ru». Специалист уточнил, что необходимо употреблять пищу из натурального состава. При этом жирность продуктов не имеет особого значения. Кроме того, диетолог посоветовал отказаться от излишнего употребления продуктов животного происхождения. Также он призвал разнообразить свое питание. Ранее диетолог Элиф Акчекен рассказал об опасности чрезмерного употребления мороженного. Из-за частого приема у человека могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. Также врач Андрей Тяжельников рассказал, что для сохранения здоровья стоит пить в день не более четырех чашек чая.

Снижению риска появления рака поможет правильная диета. Для профилактики онкологических заболеваний в рационе человека должны присутствовать крупы, бобы, фрукты и овощи. Об этом рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов. «В каждом приеме пищи для профилактики рака должны присутствовать крупы в оболочке, бобовые, изделия из муки грубого помола, а также фрукты и овощи, не менее 400 граммов в день», — подчеркнул Алексей Кабанов в беседе с «Газета.Ru». Специалист уточнил, что необходимо употреблять пищу из натурального состава. При этом жирность продуктов не имеет особого значения. Кроме того, диетолог посоветовал отказаться от излишнего употребления продуктов животного происхождения. Также он призвал разнообразить свое питание. Ранее диетолог Элиф Акчекен рассказал об опасности чрезмерного употребления мороженного. Из-за частого приема у человека могут развиться сердечно-сосудистые заболевания. Также врач Андрей Тяжельников рассказал, что для сохранения здоровья стоит пить в день не более четырех чашек чая.