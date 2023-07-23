В Пермском крае консулом республики Казахстан назначен президент спортивной федерации

24 июля 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Срок полномочий консула республики Казахстан составит пять лет Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Пермском крае назначен почетный консул республики Казахстан. Им стал президент краевой федерации регби Алексей Конев. «Министерство иностранных дел республики Казахстан назначило президента Федерации регби Пермского края Алексея Конева почетным консулом республики в регионе. Конев назначен на эту должность на 5 лет. Назначение консула в Прикамье означает выход на новый уровень торговли с Казахстаном, учитывая развитие института параллельного импорта в стране», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным «Коммерсант-Пермь», о возможности открытия в Пермском крае офиса почетного консула Казахстана шла речь на встрече в Казани губернатора Дмитрия Махонина и генконсула Казахстана Ерлана Искакова в апреле 2023 года. По словам Искакова, работа офиса будет служить делу укрепления двустороннего сотрудничества между регионом и Казахстаном. В свою очередь, Дмитрий Махонин уточнил, что это будет верным решением и позволит нарастить не только партнерские отношения, но и активнее сотрудничать в сфере культуры, образования и туризма.

В Пермском крае назначен почетный консул республики Казахстан. Им стал президент краевой федерации регби Алексей Конев. «Министерство иностранных дел республики Казахстан назначило президента Федерации регби Пермского края Алексея Конева почетным консулом республики в регионе. Конев назначен на эту должность на 5 лет. Назначение консула в Прикамье означает выход на новый уровень торговли с Казахстаном, учитывая развитие института параллельного импорта в стране», — сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на свои источники. По данным «Коммерсант-Пермь», о возможности открытия в Пермском крае офиса почетного консула Казахстана шла речь на встрече в Казани губернатора Дмитрия Махонина и генконсула Казахстана Ерлана Искакова в апреле 2023 года. По словам Искакова, работа офиса будет служить делу укрепления двустороннего сотрудничества между регионом и Казахстаном. В свою очередь, Дмитрий Махонин уточнил, что это будет верным решением и позволит нарастить не только партнерские отношения, но и активнее сотрудничать в сфере культуры, образования и туризма.