Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове

25 июля 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Школьники были в сопровождении инструкторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове. Подростки были в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарках в район Териберки. «Установить их местоположение не удается уже почти двое суток», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах Мурманской области. В состав группы входят 14 человек, из них 12 — ученики московских школ. Там уточнили, что туристы не вышли на связь в установленное время.

Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове. Подростки были в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарках в район Териберки. «Установить их местоположение не удается уже почти двое суток», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах Мурманской области. В состав группы входят 14 человек, из них 12 — ученики московских школ. Там уточнили, что туристы не вышли на связь в установленное время.