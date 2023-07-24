Школьники были в сопровождении инструкторов
Группа школьников из Москвы пропала на Кольском полуострове. Подростки были в сопровождении инструкторов отправилась в поход на байдарках в район Териберки.
«Установить их местоположение не удается уже почти двое суток», — сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах Мурманской области. В состав группы входят 14 человек, из них 12 — ученики московских школ. Там уточнили, что туристы не вышли на связь в установленное время.
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