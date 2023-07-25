ВС РФ уничтожили 30% западной техники, поставленной для ВСУ

ВС РФ уничтожили примерно 30% западной военной техники ВСУ, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Уничтожено около 30% техники, поставленной для ВСУ западными странами. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Силами ВС РФ уничтожено около 30% западной техники, поставленной для ВСУ», — заявил Пушилин. Врио главы республики озвучил данную инофрмацию в эфире телеканала «Россия 24».
Аналогичную цифру URA.RU называл военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также заявлял, что погибло большое количество украинского личного состава.
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