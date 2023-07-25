ВС РФ уничтожили 30% западной техники, поставленной для ВСУ

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
ВС РФ уничтожили примерно 30% западной военной техники ВСУ, заявил Денис Пушилин Фото:
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Уничтожено около 30% техники, поставленной для ВСУ западными странами. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Силами ВС РФ уничтожено около 30% западной техники, поставленной для ВСУ», — заявил Пушилин. Врио главы республики озвучил данную инофрмацию в эфире телеканала «Россия 24».

Аналогичную цифру URA.RU называл военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также заявлял, что погибло большое количество украинского личного состава.

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Уничтожено около 30% техники, поставленной для ВСУ западными странами. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. «Силами ВС РФ уничтожено около 30% западной техники, поставленной для ВСУ», — заявил Пушилин. Врио главы республики озвучил данную инофрмацию в эфире телеканала «Россия 24». Аналогичную цифру URA.RU называл военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он также заявлял, что погибло большое количество украинского личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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