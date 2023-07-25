25 июля 2023

«Известия»: в Госдуме хотят запретить коллекторов

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, угроза, насилие, грабеж, агрессия, вышибала
Работу коллекторов необходимо не запрещать, а усилить контроль, полагают в эксперты Фото:

В России хотят запретить работу коллекторских агентств. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы (ГД), уже поступил в аппарат правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Депутаты ГД от партии ЛДПР предлагают запретить работать организациям, у которых „основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности“. Речь идет про коллекторские агентства», — рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина.

В законопроекте также предлагается запретить банкам продавать долги своих клиентов третьим лицам, то есть коллекторам. Кредитным организациям под силу самим взыскивать просроченные долги по кредитам в рамках правового поля. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что необходимо не запрещать работу коллекторов, а достаточно лишь усилить контроль за ними.

Ранее Центробанк России заявил о планах установить общие требования к договору рассрочки для всех операторов. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.

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В России хотят запретить работу коллекторских агентств. Законопроект, подготовленный депутатами Госдумы (ГД), уже поступил в аппарат правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабмина. «Депутаты ГД от партии ЛДПР предлагают запретить работать организациям, у которых „основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности“. Речь идет про коллекторские агентства», — рассказали «Известиям» в пресс-службе кабмина. В законопроекте также предлагается запретить банкам продавать долги своих клиентов третьим лицам, то есть коллекторам. Кредитным организациям под силу самим взыскивать просроченные долги по кредитам в рамках правового поля. Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что необходимо не запрещать работу коллекторов, а достаточно лишь усилить контроль за ними. Ранее Центробанк России заявил о планах установить общие требования к договору рассрочки для всех операторов. Об этом заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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