Людей вывели из зданий ТЦ из-за ложных сообщений о минировании (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 26 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров «Кардинал» и «Александровский пассаж». По словам очевидцев, это произошло из-за ложных сообщений о минировании зданий.

«Из-за каких-то шутников сегодня эвакуировали ТЦ „Александровский пассаж“ и „Кардинал“. К зданиям были стянуты спецслужбы», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидцев.

К торговым центрам приезжали сотрудники МЧС, врачи и полицейские. Журналист URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Обновлено 27 июля в 00:02:

В МУ МВД «Нижнетагильское» не стали комментировать инциденты. В ведомстве сообщили URA.RU, что сейчас не комментируют такие ситуации.