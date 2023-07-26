В Нижнем Тагиле эвакуировали два торговых центра. Видео

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Людей вывели из зданий ТЦ из-за ложных сообщений о минировании (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 26 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров «Кардинал» и «Александровский пассаж». По словам очевидцев, это произошло из-за ложных сообщений о минировании зданий.

«Из-за каких-то шутников сегодня эвакуировали ТЦ „Александровский пассаж“ и „Кардинал“. К зданиям были стянуты спецслужбы», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидцев.

К торговым центрам приезжали сотрудники МЧС, врачи и полицейские. Журналист URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ на момент публикации новости не поступил.

Обновлено 27 июля в 00:02:

В МУ МВД «Нижнетагильское» не стали комментировать инциденты. В ведомстве сообщили URA.RU, что сейчас не комментируют такие ситуации.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) вечером 26 июля эвакуировали посетителей и сотрудников торговых центров «Кардинал» и «Александровский пассаж». По словам очевидцев, это произошло из-за ложных сообщений о минировании зданий. «Из-за каких-то шутников сегодня эвакуировали ТЦ „Александровский пассаж“ и „Кардинал“. К зданиям были стянуты спецслужбы», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте», ссылаясь на очевидцев. К торговым центрам приезжали сотрудники МЧС, врачи и полицейские. Журналист URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское». Ответ на момент публикации новости не поступил. Обновлено 27 июля в 00:02: В МУ МВД «Нижнетагильское» не стали комментировать инциденты. В ведомстве сообщили URA.RU, что сейчас не комментируют такие ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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