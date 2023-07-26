В деревне Усть-Тары Пермского края выставлен на продажу коттедж, расположенный на берегу реки Кама. Вместе с домом покупатель получит собственные пляж и залив. Собственник активов оценил их в 54,5 млн рублей.
«Продается коттедж на первой береговой линии реки Кама. Жилая площадь — 344 квадратных метра. Дом стоит на земельном участке площадью 12,31 соток. Также в собственности дополнительный участок у реки площадью 9,9 соток. Прилегающая вода в долгосрочной аренде по договору водопользования. Размер акватории по ширине совпадает с участком и уходит в длину на 100 метров от берега», — указано в объявлении на сайте «Авито».
В доме два этажа. Частично сделана отделка и подведены все коммуникации. Рядом находится магазин и автобусная остановка, добавляет продавец.
Ранее в Пермском крае на продажу выставили коттедж с зарядной станцией для электрокаров. Дом оценивают в 75 млн рублей.
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