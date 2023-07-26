26 июля 2023

Пермяк продает в деревне дом с пляжем и заливом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, отдых на воде, камское море, пляж речной, чусовское водохранилище
Дом расположен на берегу реки Кама Фото:

В деревне Усть-Тары Пермского края выставлен на продажу коттедж, расположенный на берегу реки Кама. Вместе с домом покупатель получит собственные пляж и залив. Собственник активов оценил их в 54,5 млн рублей.

«Продается коттедж на первой береговой линии реки Кама. Жилая площадь — 344 квадратных метра. Дом стоит на земельном участке площадью 12,31 соток. Также в собственности дополнительный участок у реки площадью 9,9 соток. Прилегающая вода в долгосрочной аренде по договору водопользования. Размер акватории по ширине совпадает с участком и уходит в длину на 100 метров от берега», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В доме два этажа. Частично сделана отделка и подведены все коммуникации. Рядом находится магазин и автобусная остановка, добавляет продавец.

Ранее в Пермском крае на продажу выставили коттедж с зарядной станцией для электрокаров. Дом оценивают в 75 млн рублей.

Из дома открывается панорамный вид на реку
Из дома открывается панорамный вид на реку
От дома к реке ведет деревянный пирс
От дома к реке ведет деревянный пирс

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В деревне Усть-Тары Пермского края выставлен на продажу коттедж, расположенный на берегу реки Кама. Вместе с домом покупатель получит собственные пляж и залив. Собственник активов оценил их в 54,5 млн рублей. «Продается коттедж на первой береговой линии реки Кама. Жилая площадь — 344 квадратных метра. Дом стоит на земельном участке площадью 12,31 соток. Также в собственности дополнительный участок у реки площадью 9,9 соток. Прилегающая вода в долгосрочной аренде по договору водопользования. Размер акватории по ширине совпадает с участком и уходит в длину на 100 метров от берега», — указано в объявлении на сайте «Авито». В доме два этажа. Частично сделана отделка и подведены все коммуникации. Рядом находится магазин и автобусная остановка, добавляет продавец. Ранее в Пермском крае на продажу выставили коттедж с зарядной станцией для электрокаров. Дом оценивают в 75 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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