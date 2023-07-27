The Washington Post показала реакцию Киева на переезд ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Фото The Washington Post: Украина усилила оборону после вооруженного мятежа Пригожина 27 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности укрепить оборону на севере Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева. «С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь. Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию. фото: The Washington Post, автор: Хайди Левин, https://www.washingtonpost.com/world/27.07.2023/wagner-belarus-ukraine-border-war/ фото: The Washington Post, автор: Хайди Левин, https://www.washingtonpost.com/world/27.07.2023/wagner-belarus-ukraine-border-war/ Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева. «С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь. Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям