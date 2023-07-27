The Washington Post показала реакцию Киева на переезд ЧВК «Вагнер» в Беларусь. Фото

The Washington Post: Украина усилила оборону после вооруженного мятежа Пригожина
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, ВСУ, stock
Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности укрепить оборону на севере Фото:
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Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева.

«С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь.

Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию.

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Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева. «С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь. Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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