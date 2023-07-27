Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева.
«С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь.
Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию.
фото: The Washington Post, автор: Хайди Левин, https://www.washingtonpost.com/world/27.07.2023/wagner-belarus-ukraine-border-war/
фото: The Washington Post, автор: Хайди Левин, https://www.washingtonpost.com/world/27.07.2023/wagner-belarus-ukraine-border-war/
Украина усилила оборону после вооруженного мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом пишут американские журналисты со ссылкой на генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины Сергея Нечаева. «С тех пор Государственная пограничная служба перебросила дополнительный персонал, а военные усилили свои укрепления дополнительными противотанковыми и зенитными системами», — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает газета The Washington Post. Там отмечают, что президент Украины Владимир Зеленский дал указания военным и силам национальной безопасности усилить оборону на севере после того, как стало известно о переезде Пригожина в Беларусь. Пригожин организовал вооруженный мятеж 23 июня. Он обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников и анонсировал ответ на это злодеяние. В ведомстве опровергли заявления. Президент Белоруссии Александр Лукашенко убедил Пригожина остановить мятеж. Президент РФ Владимир Путин гарантировал основателю частной армии отход в Белоруссию.