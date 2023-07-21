WP: Зеленский вынудил США отправить запрещенное оружие

21 июля 2023 в 23:03 Размер текста - 17 +

К поставкам запрещенных припасов Украине США подтолкнул сам Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг в связи с провалом собственного контрнаступления. Об этом пишут американские журналисты. «Владимир Зеленский подтолкнул американское правительство к отправке кассетных боеприпасов <…> на фоне разочарования [контрнаступлением]», — пишут авторы The Washington Post в своем материале . По мнению журналистов, Зеленский убедил США направить соответствующие снаряды, так как это якобы позволит Киеву быстро прорваться через российские оборонительные укрепления. При этом страны Запада все еще рассчитывают на успешное контрнаступление. Украина начала контрнаступление с 4 июня после продолжительной подготовки. Страны Запада начали поставлять Киеву военную технику и боеприпасы, рассчитывая на успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя месяц с начала наступления в Белом доме признали, что провал Украины обусловлен хорошей подготовкой ВС РФ. Украина убеждала США, что ей требуется больше времени для успешного контрнаступления. Провал наступления ВСУ признал и президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».

Президент Украины Владимир Зеленский подтолкнул США к тому, чтобы те направили Киеву запрещенные кассетные боеприпасы. Украина пошла на этот шаг в связи с провалом собственного контрнаступления. Об этом пишут американские журналисты. «Владимир Зеленский подтолкнул американское правительство к отправке кассетных боеприпасов <…> на фоне разочарования [контрнаступлением]», — пишут авторы The Washington Post в своем материале. По мнению журналистов, Зеленский убедил США направить соответствующие снаряды, так как это якобы позволит Киеву быстро прорваться через российские оборонительные укрепления. При этом страны Запада все еще рассчитывают на успешное контрнаступление. Украина начала контрнаступление с 4 июня после продолжительной подготовки. Страны Запада начали поставлять Киеву военную технику и боеприпасы, рассчитывая на успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя месяц с начала наступления в Белом доме признали, что провал Украины обусловлен хорошей подготовкой ВС РФ. Украина убеждала США, что ей требуется больше времени для успешного контрнаступления. Провал наступления ВСУ признал и президент РФ Владимир Путин, передает «Национальная служба новостей».