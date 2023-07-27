27 июля 2023

Россия поставила Нигерии боевые вертолеты Ми-35

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Репетиция воздушной части Парада Победы. Москва, вертолет, храм василия блаженного, группа, покровский собор, воздушный парад, ми-35
В рамках контракта Нигерия получит 12 боевых вертолетов Ми-35 Фото:
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Нигерия получила часть российских боевых вертолетов Ми-35, которые были поставлены в рамках контракта. Точное количество переданной техники в данный момент не уточняется, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума «Россия-Африка».

«Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении», — цитируют слова Шугаева РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Кроме того, Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, сообщает МК.

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Нигерия получила часть российских боевых вертолетов Ми-35, которые были поставлены в рамках контракта. Точное количество переданной техники в данный момент не уточняется, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума «Россия-Африка». «Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении», — цитируют слова Шугаева РИА Новости. Ранее стало известно о том, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Кроме того, Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, сообщает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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