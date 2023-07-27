Россия поставила Нигерии боевые вертолеты Ми-35

Нигерия получила часть российских боевых вертолетов Ми-35, которые были поставлены в рамках контракта. Точное количество переданной техники в данный момент не уточняется, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в рамках форума «Россия-Африка».
«Контракт на поставку в Нигерию 12 вертолетов Ми-35 частично исполнен. Партнеры заинтересованы в его завершении, продолжаем работу в данном направлении», — цитируют слова Шугаева РИА Новости.
Ранее стало известно о том, что Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Кроме того, Путин подарил президенту Зимбабве Эммерсону Дамбудзо Мнангагве президентский вертолет, сообщает
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