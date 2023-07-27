Путин пообещал помогать Африке в предотвращении конфликтов

27 июля 2023 в 23:31 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом», — сказал Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Трансляция мероприятия велась на канале «Россия24». Он отметил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность. В Санкт-Петербурге проходит торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь глав делегаций — участников второго саммита Россия — Африка, передает RT. В Кремле заявляли, что африканский континент играет важную роль и обладает огромным потенциалом.

Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом», — сказал Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Трансляция мероприятия велась на канале «Россия24». Он отметил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность. В Санкт-Петербурге проходит торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь глав делегаций — участников второго саммита Россия — Африка, передает RT. В Кремле заявляли, что африканский континент играет важную роль и обладает огромным потенциалом.