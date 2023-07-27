27 июля 2023

Путин пообещал помогать Африке в предотвращении конфликтов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность Фото:

Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом», — сказал Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Трансляция мероприятия велась на канале «Россия24». Он отметил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность.

В Санкт-Петербурге проходит торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь глав делегаций — участников второго саммита Россия — Африка, передает RT. В Кремле заявляли, что африканский континент играет важную роль и обладает огромным потенциалом.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет помогать Африке в предотвращении появления новых очагов напряженности на континенте. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Наша страна продолжит вносить реальный вклад в урегулирование текущих кризисов и предотвращение появления новых очагов напряженности на континенте, в борьбу с терроризмом и экстремизмом, с пандемиями и голодом», — сказал Путин на приеме в честь гостей саммита Россия-Африка. Трансляция мероприятия велась на канале «Россия24». Он отметил, что Россия и страны Африки выступили за многополярность. В Санкт-Петербурге проходит торжественный прием от имени президента России Владимира Путина в честь глав делегаций — участников второго саммита Россия — Африка, передает RT. В Кремле заявляли, что африканский континент играет важную роль и обладает огромным потенциалом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...