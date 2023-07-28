Чехия отказала российской теннисистке во въезде для участия в турнире в Праге

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Российская теннисистка была вынуждена покинуть страну, пишет Seznam Zpravy Фото:

Российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает чешский портал Seznam Zpravy.

«Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела», — говорится в материале. Там добавили, что имя спортсменки не разглашается. Она вынуждена была покинуть страну. В соответствии с информацией портала, также не приедут на турнир другие российские и белорусские спортсмены.

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Российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает чешский портал Seznam Zpravy. «Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела», — говорится в материале. Там добавили, что имя спортсменки не разглашается. Она вынуждена была покинуть страну. В соответствии с информацией портала, также не приедут на турнир другие российские и белорусские спортсмены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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