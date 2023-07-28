Чехия отказала российской теннисистке во въезде для участия в турнире в Праге

Российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает чешский портал Seznam Zpravy.
«Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела», — говорится в материале. Там добавили, что имя спортсменки не разглашается. Она вынуждена была покинуть страну. В соответствии с информацией портала, также не приедут на турнир другие российские и белорусские спортсмены.
Российской теннисистке был запрещен въезд в Чехию, где она планировала участвовать в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает чешский портал Seznam Zpravy. «Российская теннисистка получила отказ во въезде в четверг в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела», — говорится в материале. Там добавили, что имя спортсменки не разглашается. Она вынуждена была покинуть страну. В соответствии с информацией портала, также не приедут на турнир другие российские и белорусские спортсмены.