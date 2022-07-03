WTA оштрафовала Британию за недопуск теннисисток из РФ

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский теннисный клуб (управляет Уимблдоном — прим. URA.RU) на общую сумму в миллион долларов. Организации обвинили в недопуске теннисисток из России и Белоруссии к участию в серии разминочных турниров.
«Стало известно, что WTA тайно оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса и Всеанглийский клуб на 620 000 и 207 000 фунтов стерлингов соответственно в качестве наказания за исключение российских и белорусских игроков из разминочных турниров в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме. На британский турнир была наложена серия экстраординарных штрафов на общую сумму 1 миллион долларов», — сообщает газета Daily Mail.
Россию исключили из Международной федерации тенниса после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания также приняла решение не допускать российских спортсменов на один из крупнейших теннисных турниров мира — Уимблдон, пишет RT.
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Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский теннисный клуб (управляет Уимблдоном — прим. URA.RU) на общую сумму в миллион долларов. Организации обвинили в недопуске теннисисток из России и Белоруссии к участию в серии разминочных турниров. «Стало известно, что WTA тайно оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса и Всеанглийский клуб на 620 000 и 207 000 фунтов стерлингов соответственно в качестве наказания за исключение российских и белорусских игроков из разминочных турниров в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме. На британский турнир была наложена серия экстраординарных штрафов на общую сумму 1 миллион долларов», — сообщает газета Daily Mail. Россию исключили из Международной федерации тенниса после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Великобритания также приняла решение не допускать российских спортсменов на один из крупнейших теннисных турниров мира — Уимблдон, пишет RT.