На чемпионате по теннису в Австралии запретили российские флаги после жалобы Украины

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
В Мельбурне запретили российские флаги на чемпионате по теннису Фото:

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису после жалобы Украины запретили российские флаги. Об этом сообщается в заявлении Tennis Australia.

«Флаги из России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении. Информацию передает агентство Reuters.

Запрет связан с жалобой посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. В соцсетях он опубликовал фотографию российского флага, который развернули болельщики во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль и россиянки Камиллой Рахимовой. Мирошниченко заявил, что осуждает демонстрацию российского флага на чемпионате.

Украинка Байндль обыграла россиянку Рахимову, передает Sport.24. Ранее российского автогонщика Дениса Мигаля отстранили от чемпионата по дрифту из-за скандала с флагом. Он должен был участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но из-за негативно настроенных комментаторов в соцсетях Мигалю отказали в участии, передает RT.

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В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису после жалобы Украины запретили российские флаги. Об этом сообщается в заявлении Tennis Australia. «Флаги из России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении. Информацию передает агентство Reuters. Запрет связан с жалобой посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. В соцсетях он опубликовал фотографию российского флага, который развернули болельщики во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль и россиянки Камиллой Рахимовой. Мирошниченко заявил, что осуждает демонстрацию российского флага на чемпионате. Украинка Байндль обыграла россиянку Рахимову, передает Sport.24. Ранее российского автогонщика Дениса Мигаля отстранили от чемпионата по дрифту из-за скандала с флагом. Он должен был участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но из-за негативно настроенных комментаторов в соцсетях Мигалю отказали в участии, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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