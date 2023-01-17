На чемпионате по теннису в Австралии запретили российские флаги после жалобы Украины

17 января 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

В Мельбурне запретили российские флаги на чемпионате по теннису Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису после жалобы Украины запретили российские флаги. Об этом сообщается в заявлении Tennis Australia. «Флаги из России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении. Информацию передает агентство Reuters. Запрет связан с жалобой посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. В соцсетях он опубликовал фотографию российского флага, который развернули болельщики во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль и россиянки Камиллой Рахимовой. Мирошниченко заявил, что осуждает демонстрацию российского флага на чемпионате. Украинка Байндль обыграла россиянку Рахимову, передает Sport.24 . Ранее российского автогонщика Дениса Мигаля отстранили от чемпионата по дрифту из-за скандала с флагом. Он должен был участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но из-за негативно настроенных комментаторов в соцсетях Мигалю отказали в участии, передает RT.

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису после жалобы Украины запретили российские флаги. Об этом сообщается в заявлении Tennis Australia. «Флаги из России и Беларуси запрещены на Открытом чемпионате Австралии», — говорится в заявлении. Информацию передает агентство Reuters. Запрет связан с жалобой посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко. В соцсетях он опубликовал фотографию российского флага, который развернули болельщики во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль и россиянки Камиллой Рахимовой. Мирошниченко заявил, что осуждает демонстрацию российского флага на чемпионате. Украинка Байндль обыграла россиянку Рахимову, передает Sport.24. Ранее российского автогонщика Дениса Мигаля отстранили от чемпионата по дрифту из-за скандала с флагом. Он должен был участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, но из-за негативно настроенных комментаторов в соцсетях Мигалю отказали в участии, передает RT.