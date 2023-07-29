Один из детей, пострадавших в ДТП под Первоуральском, скончался в больнице

Число погибших в ДТП выросло до трех Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из детей, пострадавших в ДТП под Первоуральском (Свердловская область), скончался в больнице. Таким образом число погибших в автомобильной аварии выросло до трех человек, сообщил минздрав Свердловской области.

«Один ребенок умер в городской больнице Первоуральска. Итого 11 человек пострадали, из них трое погибли, в том числе двое детей, четверо госпитализированы», — сообщается в telegram-канале минздрава региона.

Одна из госпитализированных женщин находится в тяжелом состоянии, вторая — в состоянии средней тяжести. Двое пострадавших несовершеннолетних доставлены в детскую больницу №9 Екатеринбурга.

В воскресенье, 30 июля, около 15:00 под Первоуральском произошло лобовое столкновение Honda Fit и Mazda. По предварительным данным, водитель Honda уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск, перевозя в салоне шесть человек. Во второй иномарке семья из двух взрослых и трех детей ехала на озеро.