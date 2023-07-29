Врачи опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском

30 июля 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

В 20:12 врачи сообщили, что второй ребенок скончался в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU В минздраве Свердловской области опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском. На данный момент погибших двое, остальные девять человек госпитализированы. «По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась», — пишет пресс-служба минздрава в telegram-канале. Ранее в минздраве заявляли, что второй ребенок скончался в больнице, а общее число погибших — три человека. Сейчас двое детей находятся в больнице №9, а еще двое — на амбулаторном лечении. Днем 30 июля под Первоуральском столкнулись Honda Fit и Mazda. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне его машины было шесть человек. Во втором авто была семья из двух родителей и трех детей. Они ехали на озеро.

В минздраве Свердловской области опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском. На данный момент погибших двое, остальные девять человек госпитализированы. «По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась», — пишет пресс-служба минздрава в telegram-канале. Ранее в минздраве заявляли, что второй ребенок скончался в больнице, а общее число погибших — три человека. Сейчас двое детей находятся в больнице №9, а еще двое — на амбулаторном лечении. Днем 30 июля под Первоуральском столкнулись Honda Fit и Mazda. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне его машины было шесть человек. Во втором авто была семья из двух родителей и трех детей. Они ехали на озеро.