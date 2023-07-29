29 июля 2023

Врачи опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик, скорая помошь
В 20:12 врачи сообщили, что второй ребенок скончался в больнице Фото:

В минздраве Свердловской области опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском. На данный момент погибших двое, остальные девять человек госпитализированы.

«По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась», — пишет пресс-служба минздрава в telegram-канале. Ранее в минздраве заявляли, что второй ребенок скончался в больнице, а общее число погибших — три человека. Сейчас двое детей находятся в больнице №9, а еще двое — на амбулаторном лечении.

Днем 30 июля под Первоуральском столкнулись Honda Fit и Mazda. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне его машины было шесть человек. Во втором авто была семья из двух родителей и трех детей. Они ехали на озеро.

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В минздраве Свердловской области опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском. На данный момент погибших двое, остальные девять человек госпитализированы. «По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась», — пишет пресс-служба минздрава в telegram-канале. Ранее в минздраве заявляли, что второй ребенок скончался в больнице, а общее число погибших — три человека. Сейчас двое детей находятся в больнице №9, а еще двое — на амбулаторном лечении. Днем 30 июля под Первоуральском столкнулись Honda Fit и Mazda. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне его машины было шесть человек. Во втором авто была семья из двух родителей и трех детей. Они ехали на озеро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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