Врачи опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском

В минздраве Свердловской области опровергли гибель второго ребенка в ДТП под Первоуральском. На данный момент погибших двое, остальные девять человек госпитализированы.
«По уточненным данным из медорганизаций Первоуральска и Екатеринбурга, а также Территориального центра медицины катастроф (на 21.00) смерть второго ребенка не подтвердилась», — пишет пресс-служба минздрава в telegram-канале. Ранее в минздраве заявляли, что второй ребенок скончался в больнице, а общее число погибших — три человека. Сейчас двое детей находятся в больнице №9, а еще двое — на амбулаторном лечении.
Днем 30 июля под Первоуральском столкнулись Honda Fit и Mazda. По данным ГИБДД, водитель первой иномарки уснул за рулем. Он ехал из Екатеринбурга в Первоуральск. В салоне его машины было шесть человек. Во втором авто была семья из двух родителей и трех детей. Они ехали на озеро.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.