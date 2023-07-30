В ХМАО продают один из самых дешевых бензинов в России

31 июля 2023 в 03:21 Размер текста - 17 +

Средняя цена в ХМАО на бензин АИ-92 составила около 47 рублей за литр Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. По данным, регион занял пятое место среди городов России по доступности бензина за июль этого года, сообщили эксперты РИА Рейтинг. «ХМАО занял пятое место в рейтинге по доступности бензина в России. Для жителей региона стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,3%.», — данные исследования передают РИА Новости. Жители этого региона на среднюю зарплату могут позволить себе купить 1868 литров бензина марки АИ-92 за месяц. Это на 54 литров больше, чем у Магаданская область, которая стоит на шестом месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО выросли цены на бензин. В Ханты-Мансийске стоимость бензина марки АИ-92 варьировалась от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива.

В ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. По данным, регион занял пятое место среди городов России по доступности бензина за июль этого года, сообщили эксперты РИА Рейтинг. «ХМАО занял пятое место в рейтинге по доступности бензина в России. Для жителей региона стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,3%.», — данные исследования передают РИА Новости. Жители этого региона на среднюю зарплату могут позволить себе купить 1868 литров бензина марки АИ-92 за месяц. Это на 54 литров больше, чем у Магаданская область, которая стоит на шестом месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО выросли цены на бензин. В Ханты-Мансийске стоимость бензина марки АИ-92 варьировалась от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива.