30 июля 2023
29 июля 2023
28 июля 2023

В ХМАО продают один из самых дешевых бензинов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники ралли "Шелковый путь" на АЗС Газпромнефти. Екатеринбург, бензин, азс газпромнефть, трк, топливо, заправочный пистолет, топливо-раздаточная колонка
Средняя цена в ХМАО на бензин АИ-92 составила около 47 рублей за литр Фото:

В ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. По данным, регион занял пятое место среди городов России по доступности бензина за июль этого года, сообщили эксперты РИА Рейтинг.

«ХМАО занял пятое место в рейтинге по доступности бензина в России. Для жителей региона стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,3%.», — данные исследования передают РИА Новости.

Жители этого региона на среднюю зарплату могут позволить себе купить 1868 литров бензина марки АИ-92 за месяц. Это на 54 литров больше, чем у Магаданская область, которая стоит на шестом месте в рейтинге.

Ранее URA.RU писало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО выросли цены на бензин. В Ханты-Мансийске стоимость бензина марки АИ-92 варьировалась от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. По данным, регион занял пятое место среди городов России по доступности бензина за июль этого года, сообщили эксперты РИА Рейтинг. «ХМАО занял пятое место в рейтинге по доступности бензина в России. Для жителей региона стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рубль 67 копеек. В сравнении с началом этого года, бензин в регионе снизился на 5,3%.», — данные исследования передают РИА Новости. Жители этого региона на среднюю зарплату могут позволить себе купить 1868 литров бензина марки АИ-92 за месяц. Это на 54 литров больше, чем у Магаданская область, которая стоит на шестом месте в рейтинге. Ранее URA.RU писало, что в нескольких муниципалитетах ХМАО выросли цены на бензин. В Ханты-Мансийске стоимость бензина марки АИ-92 варьировалась от 37 рублей 95 копеек до 50 рублей 88 копеек за литр топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...