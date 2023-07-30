30 июля 2023

Челябинские таможенники собрали для бойцов СВО 100 килограммов груза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправление гуманитарной помощи фонда Добровольцы Донбасса в ЛНР. Пермь, шеврон z, волонтеры сво, добровольцы сво
Бойцы получат груз, примерно, в середине августа Фото:
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Сотрудники Челябинской таможни собрали для военнослужащих, находящихся на СВО, 100 килограммов гуманитарного груза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в посылки вошли разгрузочные жилеты, маскировочные свечи, окопные свечи и другие необходимые на фронте вещи.

«По запросу военнослужащих приобрели продукты питания, наборы посуды, инструменты, тактические разгрузки, маскировочные сети, газовые горелки, кепки. Аптечки бойцов СВО пополнятся перевязочным материалом, жгутами и средством для обработки ран», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

Там отметили, что всего на собранные сотрудниками деньги удалось приобрести более 70 позиций запрашиваемых товаров. Кроме того, таможенники самостоятельно изготовили и передали окопные свечи.

«Это уже не первый груз, который собирает Челябинская таможня. Во взаимодействии с „Народным фронтом“ в рамках акции „Все для Победы“ мы уже отправляли на Донбасс более 3 тонн продуктов питания, дизельные тепловые пушки и строительные инструменты. Совершено точно знаю, что военнослужащие ждут этой помощи. Главное — есть живая связь между фронтом и тылом», — приводит слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

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Сотрудники Челябинской таможни собрали для военнослужащих, находящихся на СВО, 100 килограммов гуманитарного груза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в посылки вошли разгрузочные жилеты, маскировочные свечи, окопные свечи и другие необходимые на фронте вещи. «По запросу военнослужащих приобрели продукты питания, наборы посуды, инструменты, тактические разгрузки, маскировочные сети, газовые горелки, кепки. Аптечки бойцов СВО пополнятся перевязочным материалом, жгутами и средством для обработки ран», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. Там отметили, что всего на собранные сотрудниками деньги удалось приобрести более 70 позиций запрашиваемых товаров. Кроме того, таможенники самостоятельно изготовили и передали окопные свечи. «Это уже не первый груз, который собирает Челябинская таможня. Во взаимодействии с „Народным фронтом“ в рамках акции „Все для Победы“ мы уже отправляли на Донбасс более 3 тонн продуктов питания, дизельные тепловые пушки и строительные инструменты. Совершено точно знаю, что военнослужащие ждут этой помощи. Главное — есть живая связь между фронтом и тылом», — приводит слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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