Бойцы получат груз, примерно, в середине августа Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Челябинской таможни собрали для военнослужащих, находящихся на СВО, 100 килограммов гуманитарного груза. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, в посылки вошли разгрузочные жилеты, маскировочные свечи, окопные свечи и другие необходимые на фронте вещи.

«По запросу военнослужащих приобрели продукты питания, наборы посуды, инструменты, тактические разгрузки, маскировочные сети, газовые горелки, кепки. Аптечки бойцов СВО пополнятся перевязочным материалом, жгутами и средством для обработки ран», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

Там отметили, что всего на собранные сотрудниками деньги удалось приобрести более 70 позиций запрашиваемых товаров. Кроме того, таможенники самостоятельно изготовили и передали окопные свечи.

«Это уже не первый груз, который собирает Челябинская таможня. Во взаимодействии с „Народным фронтом“ в рамках акции „Все для Победы“ мы уже отправляли на Донбасс более 3 тонн продуктов питания, дизельные тепловые пушки и строительные инструменты. Совершено точно знаю, что военнослужащие ждут этой помощи. Главное — есть живая связь между фронтом и тылом», — приводит слова начальника Челябинской таможни Михаила Пономарева пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Фото: пресс-служба Челябинской таможни