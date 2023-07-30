В ХМАО паломники ездят за святой водой на нефтяное месторождение

На Самотлорском месторождении в ХМАО бьет природный ключ, освященный архиепископом

Природный источник с целебной водой находится на Самотлорском месторождении Фото: media.gazprom-neft.ru

В ХМАО паломники приезжают за святой водой на источник, который расположен на Самотлорском месторождении. В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что природный ключ освящен Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием.

«Источник находится в 70 км от Излучинска на Самотлорском месторождении, его освятил Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. К роднику часто приезжают паломники, например, в июле на природный источник съездили пенсионеры из Излучинска», — сообщили в пресс-службе.

Источник назван в честь Святителя Иоанна Митрополита Тобольского. Считается, что роднику больше ста лет, и вода в нем целебная. Место, где расположен ключ, находится на месторождении нефти, которое разрабатывает «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Нефтяники допускают паломников к роднику. Территория вокруг ключа благоустроена: рядом есть парковка, уборная, оборудованы купели.

Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» закрыл проезд на Самотлорское озеро для машин, не относящихся к предприятию. Департамент недропользования ХМАО пояснил, что предприятие действует в рамках закона.