30 июля 2023

В ХМАО паломники ездят за святой водой на нефтяное месторождение

На Самотлорском месторождении в ХМАО бьет природный ключ, освященный архиепископом
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, нефтедобыча, силуэт, нефтяная вышка
Природный источник с целебной водой находится на Самотлорском месторождении Фото:

В ХМАО паломники приезжают за святой водой на источник, который расположен на Самотлорском месторождении. В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что природный ключ освящен Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием.

«Источник находится в 70 км от Излучинска на Самотлорском месторождении, его освятил Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. К роднику часто приезжают паломники, например, в июле на природный источник съездили пенсионеры из Излучинска», — сообщили в пресс-службе.

Источник назван в честь Святителя Иоанна Митрополита Тобольского. Считается, что роднику больше ста лет, и вода в нем целебная. Место, где расположен ключ, находится на месторождении нефти, которое разрабатывает «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Нефтяники допускают паломников к роднику. Территория вокруг ключа благоустроена: рядом есть парковка, уборная, оборудованы купели.

Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» закрыл проезд на Самотлорское озеро для машин, не относящихся к предприятию. Департамент недропользования ХМАО пояснил, что предприятие действует в рамках закона.

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В ХМАО паломники приезжают за святой водой на источник, который расположен на Самотлорском месторождении. В пресс-службе Нижневартовского района агентству сообщили, что природный ключ освящен Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием. «Источник находится в 70 км от Излучинска на Самотлорском месторождении, его освятил Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий. К роднику часто приезжают паломники, например, в июле на природный источник съездили пенсионеры из Излучинска», — сообщили в пресс-службе. Источник назван в честь Святителя Иоанна Митрополита Тобольского. Считается, что роднику больше ста лет, и вода в нем целебная. Место, где расположен ключ, находится на месторождении нефти, которое разрабатывает «Самотлорнефтегаз» (дочернее общество «Роснефти»). Нефтяники допускают паломников к роднику. Территория вокруг ключа благоустроена: рядом есть парковка, уборная, оборудованы купели. Ранее URA.RU писало, что «Самотлорнефтегаз» закрыл проезд на Самотлорское озеро для машин, не относящихся к предприятию. Департамент недропользования ХМАО пояснил, что предприятие действует в рамках закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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