В Екатеринбурге волонтеры спасают кошку, которую пытались повесить. Фото

02 августа 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге неизвестные пытались повесить кошку Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным. «Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения. Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего. Врачи подтвердить, что Марсельезу пытались повесить Фото с паблика «БФ помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте» У животного есть проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения Фото с паблика «БФ помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте»

В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным. «Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения. Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего.