В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным.
«Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения.
Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего.
Врачи подтвердить, что Марсельезу пытались повесить
Фото с паблика «БФ помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте»
У животного есть проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения
Фото с паблика «БФ помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте»
В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным. «Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения. Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего.