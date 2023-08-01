01 августа 2023

В Екатеринбурге волонтеры спасают кошку, которую пытались повесить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения. Пермь, черная кошка, черный кот
В Екатеринбурге неизвестные пытались повесить кошку Фото:

В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным.

«Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения.

Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего.

Врачи подтвердить, что Марсельезу пытались повесить
Врачи подтвердить, что Марсельезу пытались повесить
У животного есть проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения
У животного есть проблемы со здоровьем, требующие дорогостоящего лечения

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В Екатеринбурге местные жители нашли кошку, которую пытались повесить. Об этом сообщают волонтеры фонда помощи травмированным животным. «Мы не узнаем когда, где и что произошло. Нашедшие сказали, что кошку пытались повесить», — пишут волонтеры в паблике «Благотворительный фонд помощи травмированным животным «Клякса» в социальной сети «ВКонтакте». Врачи подтвердили характер травм у Марсельезы. Сейчас жизни животного ничего не угрожает. Но у кошки есть другие проблемы со здоровьем, которые требуют дорогостоящего лечения. Ранее в Североуральске Свердловской области при спасении кошки погиб 32-летний пожарный Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он снимал животное со столба. Об этом рассказал брат погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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