Челябинский оборонный завод хотят обанкротить

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске хотят обанкротить компании из Екатеринбурга и Казани
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Николай Патрушев на Челябинском тракторном заводе корпорации УВЗ. Челябинск, станок, промышленность, работник, завод, импортозамещение, чтз, профессия, рабочий, цех, производство
Спор предприятий с «ЧТЗ-Уралтрак» носит финансовый характер Фото:

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске, входящий в госкорпорацию «Уралвагонзавод» («УВЗ», Свердловская область) и выпускающий оборонную продукцию, хотят обанкротить. Как следует из данных «Федресурса», о намерениях заявили компании из Казани и Екатеринбурга.

«ООО „Химметпродукт“ (Екатеринбург), как кредитор должника, сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ банкротом. Причиной является наличие непогашенной задолженности в размере более 300 тысяч рублей», — отмечается в уведомлении.

В арбитражном суде региона рассматривался иск «Химметпродукта», из которого следует, что в апреле 2022 года истец поставил продукцию. Отгрузка на более чем два миллиона рублей осталась в срок не оплаченной. При этом часть денег челябинский завод все-таки перечислил, сославшись при задержке на наличие задолженности со стороны своих покупателей. Как следует из информации на сайте, предприятие занимается поставками металлопроката.

Другое уведомление о банкротстве подал «Сервисный центр „Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ“». Предприятие поставляло продукцию по договору от сентября 2020 года, но в связи со сбоями в оплате взыскало через суд около 1,3 млн рублей. Группа компаний занимается модернизацией материальной базы предприятий авиационной промышленности, приборостроения и радиоэлектроники.

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» динамично развивается, массово набирая кадры и внедряя принципы наставничества. В декабре 2022 года сообщалось о заблаговременном выполнении предприятием гособоронзаказа. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. На момент публикации запросы оставлены без ответов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске, входящий в госкорпорацию «Уралвагонзавод» («УВЗ», Свердловская область) и выпускающий оборонную продукцию, хотят обанкротить. Как следует из данных «Федресурса», о намерениях заявили компании из Казани и Екатеринбурга. «ООО „Химметпродукт“ (Екатеринбург), как кредитор должника, сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ банкротом. Причиной является наличие непогашенной задолженности в размере более 300 тысяч рублей», — отмечается в уведомлении. В арбитражном суде региона рассматривался иск «Химметпродукта», из которого следует, что в апреле 2022 года истец поставил продукцию. Отгрузка на более чем два миллиона рублей осталась в срок не оплаченной. При этом часть денег челябинский завод все-таки перечислил, сославшись при задержке на наличие задолженности со стороны своих покупателей. Как следует из информации на сайте, предприятие занимается поставками металлопроката. Другое уведомление о банкротстве подал «Сервисный центр „Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ“». Предприятие поставляло продукцию по договору от сентября 2020 года, но в связи со сбоями в оплате взыскало через суд около 1,3 млн рублей. Группа компаний занимается модернизацией материальной базы предприятий авиационной промышленности, приборостроения и радиоэлектроники. Завод «ЧТЗ-Уралтрак» динамично развивается, массово набирая кадры и внедряя принципы наставничества. В декабре 2022 года сообщалось о заблаговременном выполнении предприятием гособоронзаказа. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. На момент публикации запросы оставлены без ответов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...