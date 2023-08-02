Челябинский оборонный завод хотят обанкротить

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске хотят обанкротить компании из Екатеринбурга и Казани

Спор предприятий с «ЧТЗ-Уралтрак» носит финансовый характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске, входящий в госкорпорацию «Уралвагонзавод» («УВЗ», Свердловская область) и выпускающий оборонную продукцию, хотят обанкротить. Как следует из данных «Федресурса», о намерениях заявили компании из Казани и Екатеринбурга.

«ООО „Химметпродукт“ (Екатеринбург), как кредитор должника, сообщает о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „ЧТЗ-Уралтрак“ банкротом. Причиной является наличие непогашенной задолженности в размере более 300 тысяч рублей», — отмечается в уведомлении.

В арбитражном суде региона рассматривался иск «Химметпродукта», из которого следует, что в апреле 2022 года истец поставил продукцию. Отгрузка на более чем два миллиона рублей осталась в срок не оплаченной. При этом часть денег челябинский завод все-таки перечислил, сославшись при задержке на наличие задолженности со стороны своих покупателей. Как следует из информации на сайте, предприятие занимается поставками металлопроката.

Другое уведомление о банкротстве подал «Сервисный центр „Казанский ГИПРОНИИАВИАПРОМ“». Предприятие поставляло продукцию по договору от сентября 2020 года, но в связи со сбоями в оплате взыскало через суд около 1,3 млн рублей. Группа компаний занимается модернизацией материальной базы предприятий авиационной промышленности, приборостроения и радиоэлектроники.

Завод «ЧТЗ-Уралтрак» динамично развивается, массово набирая кадры и внедряя принципы наставничества. В декабре 2022 года сообщалось о заблаговременном выполнении предприятием гособоронзаказа. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями ко всем сторонам спора. На момент публикации запросы оставлены без ответов.