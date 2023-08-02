02 августа 2023

В ХМАО подорожали самые популярные марки бензина

Стоимость бензина в ХМАО за июль выросла на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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За июль в Югре подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива подскочила почти во всех муниципалитетах региона, а максимум рост стоимости составил более 5%.

«АИ-92: в 19 муниципальных образованиях из 22 отмечается рост цен, в 3 муниципальных образованиях из 22 — стабилизация цен на уровне прошлого месяца. Максимальный рост фиксируется в городе Мегион (105,3%)», — сообщает региональный аналитический центр.

Бензин 95-й марки подорожал в 18 югорских городах, а больше всего цены выросли в Нижневартовском районе — на 5,5%. А 98-й в большинстве муниципалитетов продают по прежней цене. Его стоимость выросла лишь в Сургуте на 1,83%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рублей 67 копеек. Регион занял пятое место по доступности бензина за июнь этого года.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива подскочила почти во всех муниципалитетах региона, а максимум рост стоимости составил более 5%. «АИ-92: в 19 муниципальных образованиях из 22 отмечается рост цен, в 3 муниципальных образованиях из 22 — стабилизация цен на уровне прошлого месяца. Максимальный рост фиксируется в городе Мегион (105,3%)», — сообщает региональный аналитический центр. Бензин 95-й марки подорожал в 18 югорских городах, а больше всего цены выросли в Нижневартовском районе — на 5,5%. А 98-й в большинстве муниципалитетов продают по прежней цене. Его стоимость выросла лишь в Сургуте на 1,83%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рублей 67 копеек. Регион занял пятое место по доступности бензина за июнь этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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