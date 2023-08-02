В ХМАО подорожали самые популярные марки бензина

Стоимость бензина в ХМАО за июль выросла на 5%

03 августа 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

За июль в Югре подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива подскочила почти во всех муниципалитетах региона, а максимум рост стоимости составил более 5%. «АИ-92: в 19 муниципальных образованиях из 22 отмечается рост цен, в 3 муниципальных образованиях из 22 — стабилизация цен на уровне прошлого месяца. Максимальный рост фиксируется в городе Мегион (105,3%)», — сообщает региональный аналитический центр. Бензин 95-й марки подорожал в 18 югорских городах, а больше всего цены выросли в Нижневартовском районе — на 5,5%. А 98-й в большинстве муниципалитетов продают по прежней цене. Его стоимость выросла лишь в Сургуте на 1,83%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рублей 67 копеек. Регион занял пятое место по доступности бензина за июнь этого года.

В Ханты-Мансийском автономном округе за июль подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95. Цена топлива подскочила почти во всех муниципалитетах региона, а максимум рост стоимости составил более 5%. «АИ-92: в 19 муниципальных образованиях из 22 отмечается рост цен, в 3 муниципальных образованиях из 22 — стабилизация цен на уровне прошлого месяца. Максимальный рост фиксируется в городе Мегион (105,3%)», — сообщает региональный аналитический центр. Бензин 95-й марки подорожал в 18 югорских городах, а больше всего цены выросли в Нижневартовском районе — на 5,5%. А 98-й в большинстве муниципалитетов продают по прежней цене. Его стоимость выросла лишь в Сургуте на 1,83%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость бензина марки АИ-92 составила 46 рублей 67 копеек. Регион занял пятое место по доступности бензина за июнь этого года.