В Екатеринбурге в «Покровском пассаже» появится новый ресторан. Фото

В Екатеринбурге осенью откроется ресторан «Счастливы вместе»
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Екатеринбург, покровский пассаж
Новый ресторан появится рядом с Teatro Veneziano Фото:

На третьем этаже «Покровского пассажа» в Екатеринбурге осенью представят новый семейное заведение от ресторатора Кирилла Шлаена. Оно будет носить название «Счастливы вместе». Об этом рассказали URA.RU, предоставив подробности ресторана.

«В меню планируют много детских блюд и любимую отечественную классику в интересных подачах. Хиты легендарных ресторанов „Покровского пассажа“ — пиццу и пасту из итальянского Dolce Vita и французские специалитеты из Le Grand Café обещают сохранить, как часть гастрономической истории места», — сообщили в ресторане.

Новое заведение сможет принять до 200 гостей, а пространство расширят за счет нескольких залов семейных торжеств, игротеки, детского театра и ателье тортов. Ресторан, супермаркет «Большой детский» и Teatro Veneziano вместе создадут большое помещение для семейного отдыха.

Интерьером займется Елена Гончарова, которую многие знают по проекту La Rose. «Ресторан сделают максимально удобным для совместного визита взрослых и детей, в залах будет много цветов, теплого света, расписного фарфора и важных деталей: детские подушки, кресла для именинников и пространство для мам с малышами», — заявили представители.

В команду нового гастроместа войдут сотрудники заведений Dolce Vita и Le Grand Café. Последний ресторан можно посетить до 6 августа.

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На третьем этаже «Покровского пассажа» в Екатеринбурге осенью представят новый семейное заведение от ресторатора Кирилла Шлаена. Оно будет носить название «Счастливы вместе». Об этом рассказали URA.RU, предоставив подробности ресторана. «В меню планируют много детских блюд и любимую отечественную классику в интересных подачах. Хиты легендарных ресторанов „Покровского пассажа“ — пиццу и пасту из итальянского Dolce Vita и французские специалитеты из Le Grand Café обещают сохранить, как часть гастрономической истории места», — сообщили в ресторане. Новое заведение сможет принять до 200 гостей, а пространство расширят за счет нескольких залов семейных торжеств, игротеки, детского театра и ателье тортов. Ресторан, супермаркет «Большой детский» и Teatro Veneziano вместе создадут большое помещение для семейного отдыха. Интерьером займется Елена Гончарова, которую многие знают по проекту La Rose. «Ресторан сделают максимально удобным для совместного визита взрослых и детей, в залах будет много цветов, теплого света, расписного фарфора и важных деталей: детские подушки, кресла для именинников и пространство для мам с малышами», — заявили представители. В команду нового гастроместа войдут сотрудники заведений Dolce Vita и Le Grand Café. Последний ресторан можно посетить до 6 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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