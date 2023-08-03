Пермячка напала с топором на машину мужа, которую за долги решили забрать приставы

04 августа 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Женщина в гневе схватилась за топор Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Перми горожанка разбила топором авто мужа, которое приставы пришли забрать за долги. Мужчина задолжал 55 тысяч рублей администрации Нытвенского района за аренду земельного участка, поэтому приставы арестовали ВАЗ-2112 неплательщика. Несмотря на то, что авто находилось в неликвидном состоянии, супруга и дочь должника не хотели отдавать транспортное средство. Сотрудникам ГУФССП по Пермскому краю пришлось вызывать на подмогу ведомственный спецназ, говорится на сайте управления. «Сотрудники отделения спецназначения ГУФССП России по Пермскому краю охладили пыл гражданок, и они перестали чинить препятствия работникам органа принудительного исполнения. Перед транспортировкой авто судебные приставы предложили женщине забрать из машины личные вещи мужа. Тут выяснилось, что мужчина взял ключ от ВАЗ-2112 с собой в командировку. Потеряв терпение, пермячка взяла топор и нанесла удар по стеклу со стороны водительской двери, после чего забрала все, что оставалось в салоне автомобиля», — информирует пресс-служба ведомства. Все действия пермячки приставы зафиксированы на видео, а машина отправилась на территорию хранения транспортных средств. Вернуть ее законный владелец сможет только после того, как полностью погасит долг. В противном случае транспортное средство будет продано на торгах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми горожанка разбила топором авто мужа, которое приставы пришли забрать за долги. Мужчина задолжал 55 тысяч рублей администрации Нытвенского района за аренду земельного участка, поэтому приставы арестовали ВАЗ-2112 неплательщика. Несмотря на то, что авто находилось в неликвидном состоянии, супруга и дочь должника не хотели отдавать транспортное средство. Сотрудникам ГУФССП по Пермскому краю пришлось вызывать на подмогу ведомственный спецназ, говорится на сайте управления. «Сотрудники отделения спецназначения ГУФССП России по Пермскому краю охладили пыл гражданок, и они перестали чинить препятствия работникам органа принудительного исполнения. Перед транспортировкой авто судебные приставы предложили женщине забрать из машины личные вещи мужа. Тут выяснилось, что мужчина взял ключ от ВАЗ-2112 с собой в командировку. Потеряв терпение, пермячка взяла топор и нанесла удар по стеклу со стороны водительской двери, после чего забрала все, что оставалось в салоне автомобиля», — информирует пресс-служба ведомства. Все действия пермячки приставы зафиксированы на видео, а машина отправилась на территорию хранения транспортных средств. Вернуть ее законный владелец сможет только после того, как полностью погасит долг. В противном случае транспортное средство будет продано на торгах.