Захарова назвала «ахиллесову пяту» Запада

Захарова назвала подход Запада к культуре его ахиллесовой пятой
Запад по особенному относится к своей культуре, заявила Захарова
Запад по особенному относится к своей культуре, заявила Захарова

Западный подход к культуре, который свел ее к понятию «мягкой силы» и инструменту влияния, является его «ахиллесовой пятой». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Соединенные Штаты Америки сами делегировали себе право считаться номер один в сфере массовой культуры, поп-культуры, кинокультуры сегодняшнего дня. И это их ахиллесова пята», — передает слова Захаровой ТАСС. Он добавила, что Голливуд долгое время формировал идеализированный образ «американской мечты», однако это привело к появлению «идеологии отмены культуры».

Дипломат отметила принципиальную разницу: подлинную культуру невозможно отменить искусственно — она может лишь естественно угаснуть. В то время как западная модель, будучи всего лишь «набором инструментов», подвержена полному извращению и аннулированию.

Представитель МИД РФ также указала, что утилитарное отношение к культуре распространяется Западом и на другие страны, включая Россию и Китай. По ее словам, Вашингтон рассматривает культуры этих наций через призму инструментального подхода, будучи уверенным, что повсюду действует та же схема, что и у них самих.

