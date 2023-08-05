В ХМАО во время купания утонул мужчина

В поселке Белый Яр (ХМАО) во время купания на протоке Барсово утонул мужчина 1991 года рождения. Об извлечении тела погибшего сообщает Управление МЧС по ХМАО-Югре в соцсети.
«В МЧС ЮГРЫ поступило сообщение о том, что сегодня днем в г. п. Белый Яр Сургутского района, на протоке Барсово в районе ул. Набережной во время купания утонул мужчина (1991 г. р.). Погибший извлечен спасателями ЗПСО по Сургутскому району», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия
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