В ХМАО во время купания утонул мужчина

06 августа 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Спасатели извлекли тело погибшего из воды Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В поселке Белый Яр (ХМАО) во время купания на протоке Барсово утонул мужчина 1991 года рождения. Об извлечении тела погибшего сообщает Управление МЧС по ХМАО-Югре в соцсети. «В МЧС ЮГРЫ поступило сообщение о том, что сегодня днем в г. п. Белый Яр Сургутского района, на протоке Барсово в районе ул. Набережной во время купания утонул мужчина (1991 г. р.). Погибший извлечен спасателями ЗПСО по Сургутскому району», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия

В поселке Белый Яр (ХМАО) во время купания на протоке Барсово утонул мужчина 1991 года рождения. Об извлечении тела погибшего сообщает Управление МЧС по ХМАО-Югре в соцсети. «В МЧС ЮГРЫ поступило сообщение о том, что сегодня днем в г. п. Белый Яр Сургутского района, на протоке Барсово в районе ул. Набережной во время купания утонул мужчина (1991 г. р.). Погибший извлечен спасателями ЗПСО по Сургутскому району», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия