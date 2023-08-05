05 августа 2023
04 августа 2023

В ХМАО во время купания утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбаки на Камской ГЭС. Пермь, спасательный круг, берег, купальный сезон, утопающий, утопленник, река
Спасатели извлекли тело погибшего из воды Фото:

В поселке Белый Яр (ХМАО) во время купания на протоке Барсово утонул мужчина 1991 года рождения. Об извлечении тела погибшего сообщает Управление МЧС по ХМАО-Югре в соцсети.

«В МЧС ЮГРЫ поступило сообщение о том, что сегодня днем в г. п. Белый Яр Сургутского района, на протоке Барсово в районе ул. Набережной во время купания утонул мужчина (1991 г. р.). Погибший извлечен спасателями ЗПСО по Сургутскому району», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия

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В поселке Белый Яр (ХМАО) во время купания на протоке Барсово утонул мужчина 1991 года рождения. Об извлечении тела погибшего сообщает Управление МЧС по ХМАО-Югре в соцсети. «В МЧС ЮГРЫ поступило сообщение о том, что сегодня днем в г. п. Белый Яр Сургутского района, на протоке Барсово в районе ул. Набережной во время купания утонул мужчина (1991 г. р.). Погибший извлечен спасателями ЗПСО по Сургутскому району», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Чистые пруды» в Сургуте двое детей упали с пирса и чуть не утонули. Очевидцы достали их из воды, вызвали экстренные службы и провели реанимационные мероприятия
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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