06 августа 2023

В Нижнем Тагиле на чистую воду для горожан потратят 6,2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прогулка по Нижнему Тагилу, нижний тагил, промышленность, завод, выбросы, дым над городом, предприятие, городской пейзаж, экология
В Нижнем Тагиле за 6,2 млрд рублей построят станцию водоочистки Фото:

Больше 220 тыс жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Это стало возможно благодаря строительству станции водоочистки, на которую выделили 6,2 млрд рублей.

«Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс тагильчан, а также социальные и промышленные объекты в городе. Реализация проекта даст толчок для дальнейшего развития города», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики.

За 6,2 млрд рублей, выделенных федеральным правительством, запланировано строительство на берегу Черноисточинского водохранилища станции, которая будет очищать 100 тыс кубометров воды в сутки. Также проект предусматривает обновление 17-километрового водовода, который будет доставлять ресурс до Нижнего Тагила. Завершить все работы планируется до 2026 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Больше 220 тыс жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Это стало возможно благодаря строительству станции водоочистки, на которую выделили 6,2 млрд рублей. «Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс тагильчан, а также социальные и промышленные объекты в городе. Реализация проекта даст толчок для дальнейшего развития города», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. За 6,2 млрд рублей, выделенных федеральным правительством, запланировано строительство на берегу Черноисточинского водохранилища станции, которая будет очищать 100 тыс кубометров воды в сутки. Также проект предусматривает обновление 17-километрового водовода, который будет доставлять ресурс до Нижнего Тагила. Завершить все работы планируется до 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...