В Нижнем Тагиле на чистую воду для горожан потратят 6,2 млрд рублей

07 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле за 6,2 млрд рублей построят станцию водоочистки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Больше 220 тыс жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Это стало возможно благодаря строительству станции водоочистки, на которую выделили 6,2 млрд рублей. «Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс тагильчан, а также социальные и промышленные объекты в городе. Реализация проекта даст толчок для дальнейшего развития города», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. За 6,2 млрд рублей, выделенных федеральным правительством, запланировано строительство на берегу Черноисточинского водохранилища станции, которая будет очищать 100 тыс кубометров воды в сутки. Также проект предусматривает обновление 17-километрового водовода, который будет доставлять ресурс до Нижнего Тагила. Завершить все работы планируется до 2026 года.

Больше 220 тыс жителей Нижнего Тагила будут обеспечены чистой питьевой водой. Это стало возможно благодаря строительству станции водоочистки, на которую выделили 6,2 млрд рублей. «Новая станция позволит обеспечить качественной питьевой водой более 220 тыс тагильчан, а также социальные и промышленные объекты в городе. Реализация проекта даст толчок для дальнейшего развития города», — цитирует регионального министра ЖКХ Николая Смирнова департамент информполитики. За 6,2 млрд рублей, выделенных федеральным правительством, запланировано строительство на берегу Черноисточинского водохранилища станции, которая будет очищать 100 тыс кубометров воды в сутки. Также проект предусматривает обновление 17-километрового водовода, который будет доставлять ресурс до Нижнего Тагила. Завершить все работы планируется до 2026 года.