Свердловская прокуратура расследует аварию на БАЗе, в которой пострадали три человека

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проводит проверку по факту аварии на Богословском алюминиевом заводе, где из-за падения 120-метровой трубы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
«В 14:36 три альпиниста готовили объект и оборудование к демонтажу на высоте в 55 метров в помещении бывшего электролизного цеха. Одна из труб упала. В результате люди пострадали. Субподрядной организацией выступила компания ООО „Развитие“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении официального telegram-канала ведомства.
Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа. Один из рабочих госпитализирован, еще один находится на месте происшествия, а третий пострадавший — под завалами.
Богословский алюминиевый завод (БАЗ) — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области. Принадлежит компании «Русал». Первый алюминий был выдан 9 мая 1945 года. Крупнейший производитель глинозема в России. По производству алюминия занимает 6-е место среди производителей первичного алюминия России.
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