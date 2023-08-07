Свердловская прокуратура расследует аварию на БАЗе, в которой пострадали три человека

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Виды Краснотурьинска. Краснотурьинск, русал, баз, богословский алюминиевый завод
Из-за аварии на Богословском алюминиевом заводе пострадали люди Фото:

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проводит проверку по факту аварии на Богословском алюминиевом заводе, где из-за падения 120-метровой трубы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В 14:36 три альпиниста готовили объект и оборудование к демонтажу на высоте в 55 метров в помещении бывшего электролизного цеха. Одна из труб упала. В результате люди пострадали. Субподрядной организацией выступила компания ООО „Развитие“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении официального telegram-канала ведомства.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа. Один из рабочих госпитализирован, еще один находится на месте происшествия, а третий пострадавший — под завалами.

Богословский алюминиевый завод (БАЗ) — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области. Принадлежит компании «Русал». Первый алюминий был выдан 9 мая 1945 года. Крупнейший производитель глинозема в России. По производству алюминия занимает 6-е место среди производителей первичного алюминия России.

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Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проводит проверку по факту аварии на Богословском алюминиевом заводе, где из-за падения 120-метровой трубы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «В 14:36 три альпиниста готовили объект и оборудование к демонтажу на высоте в 55 метров в помещении бывшего электролизного цеха. Одна из труб упала. В результате люди пострадали. Субподрядной организацией выступила компания ООО „Развитие“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа. Один из рабочих госпитализирован, еще один находится на месте происшествия, а третий пострадавший — под завалами. Богословский алюминиевый завод (БАЗ) — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области. Принадлежит компании «Русал». Первый алюминий был выдан 9 мая 1945 года. Крупнейший производитель глинозема в России. По производству алюминия занимает 6-е место среди производителей первичного алюминия России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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