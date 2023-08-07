Свердловская прокуратура расследует аварию на БАЗе, в которой пострадали три человека

07 августа 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на Богословском алюминиевом заводе пострадали люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проводит проверку по факту аварии на Богословском алюминиевом заводе, где из-за падения 120-метровой трубы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «В 14:36 три альпиниста готовили объект и оборудование к демонтажу на высоте в 55 метров в помещении бывшего электролизного цеха. Одна из труб упала. В результате люди пострадали. Субподрядной организацией выступила компания ООО „Развитие“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа. Один из рабочих госпитализирован, еще один находится на месте происшествия, а третий пострадавший — под завалами. Богословский алюминиевый завод (БАЗ) — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области. Принадлежит компании «Русал». Первый алюминий был выдан 9 мая 1945 года. Крупнейший производитель глинозема в России. По производству алюминия занимает 6-е место среди производителей первичного алюминия России.

Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) проводит проверку по факту аварии на Богословском алюминиевом заводе, где из-за падения 120-метровой трубы пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. «В 14:36 три альпиниста готовили объект и оборудование к демонтажу на высоте в 55 метров в помещении бывшего электролизного цеха. Одна из труб упала. В результате люди пострадали. Субподрядной организацией выступила компания ООО „Развитие“. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении официального telegram-канала ведомства. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области на заводе обрушилась труба во время демонтажа. Один из рабочих госпитализирован, еще один находится на месте происшествия, а третий пострадавший — под завалами. Богословский алюминиевый завод (БАЗ) — предприятие цветной металлургии, расположено в городе Краснотурьинске Свердловской области. Принадлежит компании «Русал». Первый алюминий был выдан 9 мая 1945 года. Крупнейший производитель глинозема в России. По производству алюминия занимает 6-е место среди производителей первичного алюминия России.