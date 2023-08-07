В Екатеринбурге назвали сроки окончания реконструкции парка Маяковского

Реконструкция парка Маяковского в Екатеринбурге завершится в ближайшие четыре года

08 августа 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Уже сейчас заметно, что парк стал чище и аккуратнее Фото: Размик Закарян © URA.RU Реконструкция парка Маяковского в Екатеринбурге может занять еще около трех-четырех лет. Но активное преображение ЦПКиО идет и сейчас — в августе запустят Летний театр, новую детскую площадку, обновят входную группу со стороны улицы Щорса, также параллельно идет работа над планировкой парка. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин. «Если называть дату [когда реконструкция парка завершится], то я думаю, что общая реконструкция будет длиться минимум 3-4 года», — сообщил Зубакин на пресс-конференции в ТАСС. Команда парка сейчас завершает проект планировки территории совместно с «Мастерской генплана», после чего перейдет к проектированию всего парка целиком. Также Зубакин заявил, что сейчас в парке проектируют территорию от бывшего клуба Gold до колеса обозрения, чтобы создать там мультифункциональный луг. «Думаю, проектно-сметная документация появится в этом году, мы ее проверим в контрольно-ревизионном управлении и в следующем году выйдем на работы. Есть планы завершить входную группу со стороны Щорса, это болезненный инфраструктурный для парка вопрос. Еще мы потратили много сил и денег на восстановление каркасно-тропиночной сети в лесной части», — пояснил директор парка Маяковского. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге представили первые результаты развития парка Маяковского. Согласно данным команды ЦПКиО, выручка места отдыха к 2022 году выросла на 85%, а средний чек фудкорта — на 20%. Кроме этого, в парке постепенно обновляется инфраструктура, аттракционы, появляются новые форматы развлечений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реконструкция парка Маяковского в Екатеринбурге может занять еще около трех-четырех лет. Но активное преображение ЦПКиО идет и сейчас — в августе запустят Летний театр, новую детскую площадку, обновят входную группу со стороны улицы Щорса, также параллельно идет работа над планировкой парка. Об этом рассказал директор парка Павел Зубакин. «Если называть дату [когда реконструкция парка завершится], то я думаю, что общая реконструкция будет длиться минимум 3-4 года», — сообщил Зубакин на пресс-конференции в ТАСС. Команда парка сейчас завершает проект планировки территории совместно с «Мастерской генплана», после чего перейдет к проектированию всего парка целиком. Также Зубакин заявил, что сейчас в парке проектируют территорию от бывшего клуба Gold до колеса обозрения, чтобы создать там мультифункциональный луг. «Думаю, проектно-сметная документация появится в этом году, мы ее проверим в контрольно-ревизионном управлении и в следующем году выйдем на работы. Есть планы завершить входную группу со стороны Щорса, это болезненный инфраструктурный для парка вопрос. Еще мы потратили много сил и денег на восстановление каркасно-тропиночной сети в лесной части», — пояснил директор парка Маяковского. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге представили первые результаты развития парка Маяковского. Согласно данным команды ЦПКиО, выручка места отдыха к 2022 году выросла на 85%, а средний чек фудкорта — на 20%. Кроме этого, в парке постепенно обновляется инфраструктура, аттракционы, появляются новые форматы развлечений.