В Челябинскую область приехал легионер из Канады. Фото

Состав ХК «Металлург» пополнил нападающий из Канады Жан-Себастьян Ди

09 августа 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

ХК «Металлург» подписал форварда из Канады Фото: Илья Московец © URA.RU Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) подписал звездного нападающего из Канады Жана-Себастьяна Ди. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон. «Жан-Себастьян Ди — 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. Прошедший игровой год Жан-Себастьян провел в системе „Аризоны Койотис“, большую часть игр выступая за фарм-клуб южан „Тусон Роудраннерс“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Металлург». По ходу своей карьеры канадец поиграл за 12 различных клубов, в том числе получал игровой номер в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), таких, как «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз», «Баффало Сэйберс», «Аризона Койотис». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал семь очков. Магнитогорск приветствует нового нападающего Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Магнитогорск

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) подписал звездного нападающего из Канады Жана-Себастьяна Ди. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон. «Жан-Себастьян Ди — 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. Прошедший игровой год Жан-Себастьян провел в системе „Аризоны Койотис“, большую часть игр выступая за фарм-клуб южан „Тусон Роудраннерс“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Металлург». По ходу своей карьеры канадец поиграл за 12 различных клубов, в том числе получал игровой номер в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), таких, как «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз», «Баффало Сэйберс», «Аризона Койотис». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал семь очков.