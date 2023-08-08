08 августа 2023

В Челябинскую область приехал легионер из Канады. Фото

Состав ХК «Металлург» пополнил нападающий из Канады Жан-Себастьян Ди
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, спорт, эмблема, хк металлург, хоккей
ХК «Металлург» подписал форварда из Канады Фото:

Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) подписал звездного нападающего из Канады Жана-Себастьяна Ди. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

«Жан-Себастьян Ди — 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. Прошедший игровой год Жан-Себастьян провел в системе „Аризоны Койотис“, большую часть игр выступая за фарм-клуб южан „Тусон Роудраннерс“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Металлург».

По ходу своей карьеры канадец поиграл за 12 различных клубов, в том числе получал игровой номер в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), таких, как «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз», «Баффало Сэйберс», «Аризона Койотис». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал семь очков.

Магнитогорск приветствует нового нападающего
Магнитогорск приветствует нового нападающего
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккейный клуб «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) подписал звездного нападающего из Канады Жана-Себастьяна Ди. Как сообщили URA.RU в пресс-службе клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон. «Жан-Себастьян Ди — 29-летний форвард, способный сыграть как в центре, так и на фланге атаки. Прошедший игровой год Жан-Себастьян провел в системе „Аризоны Койотис“, большую часть игр выступая за фарм-клуб южан „Тусон Роудраннерс“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Металлург». По ходу своей карьеры канадец поиграл за 12 различных клубов, в том числе получал игровой номер в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), таких, как «Питтсбург Пингвинз», «Нью-Джерси Девилз», «Баффало Сэйберс», «Аризона Койотис». Всего в НХЛ он провел 37 матчей и набрал семь очков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...