На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области скопилась пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, причиной стало столкновение двух большегрузов.
«На 1655 километре автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. На месте ДТП организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по региону. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Водители в социальных сетях отмечают, что на данном участке дороги сформировалась огромная пробка. Водители ждут возможность продолжить движение.
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