Водители ждут возможность продолжить движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области скопилась пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, причиной стало столкновение двух большегрузов.

«На 1655 километре автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. На месте ДТП организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по региону. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Водители в социальных сетях отмечают, что на данном участке дороги сформировалась огромная пробка. Водители ждут возможность продолжить движение.