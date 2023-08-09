На трассе М-5 в Челябинской области скопилась пробка из-за столкновения большегрузов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
Водители ждут возможность продолжить движение Фото:

На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области скопилась пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, причиной стало столкновение двух большегрузов.

«На 1655 километре автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. На месте ДТП организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по региону. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Водители в социальных сетях отмечают, что на данном участке дороги сформировалась огромная пробка. Водители ждут возможность продолжить движение.

Автомобили встали в пробку
Автомобили встали в пробку
Фото:

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На участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области скопилась пробка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону, причиной стало столкновение двух большегрузов. «На 1655 километре автодороги „Москва-Челябинск“ произошло столкновение двух большегрузов. На месте ДТП организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД по региону. Устанавливаются обстоятельства ДТП. Водители в социальных сетях отмечают, что на данном участке дороги сформировалась огромная пробка. Водители ждут возможность продолжить движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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