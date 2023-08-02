Омбудсмен ХМАО защищает солдата, которому не заплатили за участие в боях и ранение

Омбудсмен ХМАО обратилась в прокуратуру по поводу выплат бойцу СВО

Стребкова направила обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военнослужащий по контракту сообщил уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой о том, что ему не заплатили за участие в активных боевых действиях и ранение, полученное им в зоне спецоперации. Пресс-служба окружного омбудсмена сообщает, что Стребковой направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку.

«По обращению военнослужащего по контракту в адрес военной прокуратуры направлено ходатайство о проведении проверки факта непредоставления заявителю выплат за участие в активных боевых действиях», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале. Также Стребкова просит проверить отсутствие выплаты солдату за ранение, которое он получил в зоне СВО.