02 августа 2023

Омбудсмен ХМАО защищает солдата, которому не заплатили за участие в боях и ранение

Омбудсмен ХМАО обратилась в прокуратуру по поводу выплат бойцу СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет Уполномоченных по правам человека в УрФО. Челябинск, стребкова наталья
Стребкова направила обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку Фото:

Военнослужащий по контракту сообщил уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой о том, что ему не заплатили за участие в активных боевых действиях и ранение, полученное им в зоне спецоперации. Пресс-служба окружного омбудсмена сообщает, что Стребковой направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку.

«По обращению военнослужащего по контракту в адрес военной прокуратуры направлено ходатайство о проведении проверки факта непредоставления заявителю выплат за участие в активных боевых действиях», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале. Также Стребкова просит проверить отсутствие выплаты солдату за ранение, которое он получил в зоне СВО.

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Военнослужащий по контракту сообщил уполномоченному по правам человека в ХМАО Наталье Стребковой о том, что ему не заплатили за участие в активных боевых действиях и ранение, полученное им в зоне спецоперации. Пресс-служба окружного омбудсмена сообщает, что Стребковой направлено обращение в военную прокуратуру с просьбой провести проверку. «По обращению военнослужащего по контракту в адрес военной прокуратуры направлено ходатайство о проведении проверки факта непредоставления заявителю выплат за участие в активных боевых действиях», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале. Также Стребкова просит проверить отсутствие выплаты солдату за ранение, которое он получил в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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