09 августа 2023

В Домодедово вспыхнул мощный пожар

В Домодедово загорелся автосервис на площади в тысячу «квадратов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной пожар на взлетной полосе аэропорта Кольцово. Екатеринбург , пожарная машина, взлетная полоса, спецтехника, фары
На территории Домодедово чувствуется запах серы Фото:

В районе московского аэропорта Домодедово сообщают о взрыве и сильном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — передает ТАСС сообщение от ГУ МЧ России.

Экстренные службы занимаются тушением огня. Информации о пострадавших и погибших не было.

Ранее, 9 августа, была зафиксирована попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Оба были сбиты ПВО.

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В районе московского аэропорта Домодедово сообщают о взрыве и сильном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — передает ТАСС сообщение от ГУ МЧ России. Экстренные службы занимаются тушением огня. Информации о пострадавших и погибших не было. Ранее, 9 августа, была зафиксирована попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Оба были сбиты ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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