В Домодедово вспыхнул мощный пожар

В Домодедово загорелся автосервис на площади в тысячу «квадратов»

10 августа 2023 в 05:03 Размер текста - 17 +

На территории Домодедово чувствуется запах серы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе московского аэропорта Домодедово сообщают о взрыве и сильном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — передает ТАСС сообщение от ГУ МЧ России. Экстренные службы занимаются тушением огня. Информации о пострадавших и погибших не было. Ранее, 9 августа, была зафиксирована попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Оба были сбиты ПВО.

В районе московского аэропорта Домодедово сообщают о взрыве и сильном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. «В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — передает ТАСС сообщение от ГУ МЧ России. Экстренные службы занимаются тушением огня. Информации о пострадавших и погибших не было. Ранее, 9 августа, была зафиксирована попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Оба были сбиты ПВО.