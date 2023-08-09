В Домодедово вспыхнул мощный пожар

На территории Домодедово чувствуется запах серы
В районе московского аэропорта Домодедово сообщают о взрыве и сильном пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
«В 01:15 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании по адресу: город Домодедово, село Константиново, Объездное шоссе вл. 1 стр. 1. В настоящее время площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров», — передает ТАСС сообщение от ГУ МЧ России.
Экстренные службы занимаются тушением огня. Информации о пострадавших и погибших не было.
Ранее, 9 августа, была зафиксирована попытка пролета на город двух боевых беспилотников. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. Оба были сбиты ПВО.
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