Самым дорогим для отдыха челябинским озером стало Увильды

Самые дорогие коттеджи для аренды оказались на озерах Увильды, Тургояк и Сугояк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым дорогим для отдыха озером в Челябинском области при аренде коттеджей на берегу стало Увильды. Согласно подборке недвижимости для посуточной аренды коттедж там обойдется в 62 тысячи рублей за сутки, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авито Недвижимость».

«Самым дорогим домом для краткосрочной аренды стал коттедж на 700 квадратных метров у озера Увильды в поселке Кузнецкий. Стоимость суток начинается от 62 тысяч рублей. Гостям предоставляется шесть комнат, джакузи, бассейн, детская площадка и мангальная зона. Рядом находится спа, массаж и баня», — рассказали URA.RU в «Авито Недвижимость».

Вторым в рейтинге стоимости представили коттедж на озере Тургояк. В доме на 176 квадратных метров находятся шесть спален, гостиная и четыре санузла. Стоимость начинается от 50 тысяч рублей за сутки. Среди удобств находится также система умного дома. Вблизи Челябинска на озере Сугояк сдается коттедж за 29 тысяч 200 рублей в сутки. На территории находится дом площадью 185 квадратных метров с шестью комнатами и четырьмя туалетами. Среди удобств также зонтики, шезлонги на территории и шаговая доступность пляжа.

Четвертым в рейтинге стал дом на 450 квадратных метров вместимостью до 17 человек с собственным выходом к берегу. В подборку вновь попало озеро Увильды, оно расположено жилье в поселке Красный камень. Стоимость аренды начинается от 25 тысяч рублей. За эту же стоимость предлагают снять коттедж в поселке Лазурный у озера Сугояк. Гостям дома с шестью спальнями на площади 240 квадратных метров предлагают баню и купель.