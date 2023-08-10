10 августа 2023

Пермяка наказали условно за экстремизм в интернете

© Служба новостей «URA.RU»
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Также его лишили возможности работать в сети Интернет Фото:

Дзержинский районный суд приговорил пермяка к условному сроку за экстремизм в сети Интернет. Его признали виновным в том, что он призывал совершать насилие в отношении сотрудников МВД.

«Установлено, что в 2021 году житель города Перми в социальных сетях размести материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе управления ФСБ по Пермскому краю.

Приговором суда мужчине назначен один год условного лишения свободы. Также в течении года, он не сможет устроиться на работу, связанную с сетью Интернет. Приговор вступил в силу.

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Дзержинский районный суд приговорил пермяка к условному сроку за экстремизм в сети Интернет. Его признали виновным в том, что он призывал совершать насилие в отношении сотрудников МВД. «Установлено, что в 2021 году житель города Перми в социальных сетях размести материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе управления ФСБ по Пермскому краю. Приговором суда мужчине назначен один год условного лишения свободы. Также в течении года, он не сможет устроиться на работу, связанную с сетью Интернет. Приговор вступил в силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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