Пермяка наказали условно за экстремизм в интернете

11 августа 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Также его лишили возможности работать в сети Интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Дзержинский районный суд приговорил пермяка к условному сроку за экстремизм в сети Интернет. Его признали виновным в том, что он призывал совершать насилие в отношении сотрудников МВД. «Установлено, что в 2021 году житель города Перми в социальных сетях размести материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе управления ФСБ по Пермскому краю. Приговором суда мужчине назначен один год условного лишения свободы. Также в течении года, он не сможет устроиться на работу, связанную с сетью Интернет. Приговор вступил в силу.

Дзержинский районный суд приговорил пермяка к условному сроку за экстремизм в сети Интернет. Его признали виновным в том, что он призывал совершать насилие в отношении сотрудников МВД. «Установлено, что в 2021 году житель города Перми в социальных сетях размести материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе управления ФСБ по Пермскому краю. Приговором суда мужчине назначен один год условного лишения свободы. Также в течении года, он не сможет устроиться на работу, связанную с сетью Интернет. Приговор вступил в силу.