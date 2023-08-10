Пермяка наказали условно за экстремизм в интернете

Дзержинский районный суд приговорил пермяка к условному сроку за экстремизм в сети Интернет. Его признали виновным в том, что он призывал совершать насилие в отношении сотрудников МВД.
«Установлено, что в 2021 году житель города Перми в социальных сетях размести материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении сотрудников правоохранительных органов», — сказано в пресс-релизе управления ФСБ по Пермскому краю.
Приговором суда мужчине назначен один год условного лишения свободы. Также в течении года, он не сможет устроиться на работу, связанную с сетью Интернет. Приговор вступил в силу.
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