Бастрыкин заступился за сироту из Пермского края с двумя маленькими детьми

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о сироте из Пермского края с двумя малолетними детьми. Семья ждет жилье с 2014 года, пояснили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки, а также — мерах по восстановлению жилищных прав обратившейся», — написано в telegram-канале главка. Кроме того, Бастрыкин дал поручение доложить о проделанной работе по разрешению жилищных проблем других сирот в Прикамье.
Бастрыкин лично проследит за исполнением. В регионе по факту обращения проводится процессуальная проверка.
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