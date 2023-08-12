12 августа 2023
11 августа 2023

Бастрыкин заступился за сироту из Пермского края с двумя маленькими детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, башенный кран, строительство жилья
Пермячке не дают жилье с 2014 года Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о сироте из Пермского края с двумя малолетними детьми. Семья ждет жилье с 2014 года, пояснили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки, а также — мерах по восстановлению жилищных прав обратившейся», — написано в telegram-канале главка. Кроме того, Бастрыкин дал поручение доложить о проделанной работе по разрешению жилищных проблем других сирот в Прикамье.

Бастрыкин лично проследит за исполнением. В регионе по факту обращения проводится процессуальная проверка.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о сироте из Пермского края с двумя малолетними детьми. Семья ждет жилье с 2014 года, пояснили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить доклад о результатах проверки, а также — мерах по восстановлению жилищных прав обратившейся», — написано в telegram-канале главка. Кроме того, Бастрыкин дал поручение доложить о проделанной работе по разрешению жилищных проблем других сирот в Прикамье. Бастрыкин лично проследит за исполнением. В регионе по факту обращения проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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