Под Петербургом устроили массовый заплыв на секс-куклах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , речка, плавание, заплыв, человек в воде, купание
Принять участие в соревнованиях приехали желающие со всей России Фото:

В Лосево (Ленинградская область) 12 августа прошел сплав по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Принять участие в соревнованиях Bubble Baba Challenge-2023 приехали желающие со всей России. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Участники со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы сплавиться по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Заплыв Bubble Baba Challenge-2023 прошел 12 августа», — сообщает издание.

В отборочном этапе соревнований пары разделили на десять заплывов. Самые быстрые прошли в финал. Призовые места в основном получили жители Ленинградской области. Победителем в мужском зачете стала пара из Сортавалы. Участник с псевдонимом Карел и его кукла Шлюпка прошли дистанцию за 5 минут и 10 секунд. В женском зачете лидерами стали девушка с ником Машина и ее кукла Удовольствия. Их время — 5:36.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лосево (Ленинградская область) 12 августа прошел сплав по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Принять участие в соревнованиях Bubble Baba Challenge-2023 приехали желающие со всей России. Об этом сообщил РЕН ТВ. «Участники со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы сплавиться по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Заплыв Bubble Baba Challenge-2023 прошел 12 августа», — сообщает издание. В отборочном этапе соревнований пары разделили на десять заплывов. Самые быстрые прошли в финал. Призовые места в основном получили жители Ленинградской области. Победителем в мужском зачете стала пара из Сортавалы. Участник с псевдонимом Карел и его кукла Шлюпка прошли дистанцию за 5 минут и 10 секунд. В женском зачете лидерами стали девушка с ником Машина и ее кукла Удовольствия. Их время — 5:36.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...