Под Петербургом устроили массовый заплыв на секс-куклах

В Лосево (Ленинградская область) 12 августа прошел сплав по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Принять участие в соревнованиях Bubble Baba Challenge-2023 приехали желающие со всей России. Об этом сообщил РЕН ТВ.
«Участники со всей страны приехали в Ленинградскую область, чтобы сплавиться по порогам реки Лосевки на резиновых куклах. Заплыв Bubble Baba Challenge-2023 прошел 12 августа», — сообщает издание.
В отборочном этапе соревнований пары разделили на десять заплывов. Самые быстрые прошли в финал. Призовые места в основном получили жители Ленинградской области. Победителем в мужском зачете стала пара из Сортавалы. Участник с псевдонимом Карел и его кукла Шлюпка прошли дистанцию за 5 минут и 10 секунд. В женском зачете лидерами стали девушка с ником Машина и ее кукла Удовольствия. Их время — 5:36.
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