ВС РФ пресекли попытку ВСУ построить переправу вблизи Урожайного

13 августа 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

ВСУ не удалось построить переправу около Урожайного, заявили в МО РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Артиллерия ВС РФ пресекла попытку украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов. Видео с ним опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, артиллерийским огнем российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного, уточнил начальник пресс-центра. Ранее ВСУ зашли в северную часть Урожайного. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Артиллерия ВС РФ пресекла попытку украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов. Видео с ним опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, артиллерийским огнем российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного, уточнил начальник пресс-центра. Ранее ВСУ зашли в северную часть Урожайного. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.