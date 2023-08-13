ВС РФ пресекли попытку ВСУ построить переправу вблизи Урожайного

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ВСУ не удалось построить переправу около Урожайного, заявили в МО РФ Фото:

Артиллерия ВС РФ пресекла попытку украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов. Видео с ним опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, артиллерийским огнем российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного, уточнил начальник пресс-центра.

Ранее ВСУ зашли в северную часть Урожайного. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Артиллерия ВС РФ пресекла попытку украинской армии навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. «Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнем понтоны уничтожены», — сказал Чехов. Видео с ним опубликовано в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, артиллерийским огнем российские военные уничтожили опорный пункт украинской армии в районе Макаровки и наблюдательный пункт севернее Приютного, уточнил начальник пресс-центра. Ранее ВСУ зашли в северную часть Урожайного. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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