В Курске наградили отличившихся военнослужащих

Спецоперация РФ на Украине

В Курске 27-й отдельной гвардейской бригаде радиационной, химической и биологической защиты Московского военного округа (МВО) были вручены государственные и ведомственные награды, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Торжественная церемония прошла в областном центре, где отличившиеся военнослужащие получили медали, а сама бригада — боевой орден Жукова.

«Особо отличившимся военнослужащим соединения были вручены государственные, ведомственные награды, а также медали „Защитник Курской области“, — передает ТАСС сообщение Минобороны. Награды вручались за проявленные массовый героизм, стойкость и мужество при выполнении задач по защите Отечества.

По данным оборонного ведомства, мероприятие посетили представители командования, ветераны и члены семей военнослужащих. В рамках церемонии также открылся 14-й парк семьи в подразделениях войск радиационной, химической и биологической защиты, посвященный участникам специальной военной операции. Завершилось мероприятие возложением цветов к памятнику генерал-лейтенанту Игорю Кириллову — начальнику войск РХБЗ.

