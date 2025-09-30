Одна из стран Азии планирует направить в Россию трудовых мигрантов

Правительство Филиппин рассматривает возможность направления трудовых мигрантов в Россию и ведет переговоры о заключении двустороннего соглашения в этой сфере. Об этом сообщил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
«Детально это (отправка трудовых мигрантов — ред. URA.RU) не обсуждалось. Но Филиппины готовы направлять трудовых мигрантов в Россию», — сообщил Байлен РИА «Новости». Он добавил, что стороны работают над созданием соглашения, которое позволит обеспечить безопасность и упорядоченность процесса трудовой миграции, а также учитывает осторожный подход российской стороны к вопросам миграционного законодательства.
Ранее стало известно, что Россия начинает переход к практике возвратной миграции. По словам главы Министерства экономического развития Максима Решетникова, присутствие семей иностранных граждан на территории страны не является необходимым, а государство не обязано обеспечивать обучение детей, не имеющих российского гражданства, в отечественных образовательных учреждениях.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также выразил мнение, что трудовые мигранты не должны привозить с собой семьи, передает «Национальная служба новостей». А фракция «Справедливая Россия — За правду» уже внесла в Госдуму законопроект о запрете въезда в Россию семьям трудовых мигрантов, за исключением граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов. Как мигрантам перевезти семью в Россию — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.