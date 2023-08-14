В Екатеринбурге мужчина напал на девушку в лифте

15 августа 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте и убежал Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 14 августа в одном из домов микрорайона Старая Сортировка неизвестный напал на девушку в лифте. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети. «За мной в подъезд забежал мужчина не славянской внешности. Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, мужчина зашел за мной. Уже в этот момент я испугалась, сделала вид, что звоню по телефону, а дальше он попытался на меня напасть», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Девушка ударила нападавшего ключами, а, когда лифт открылся, мужчина убежал. Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

В Екатеринбурге вечером 14 августа в одном из домов микрорайона Старая Сортировка неизвестный напал на девушку в лифте. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети. «За мной в подъезд забежал мужчина не славянской внешности. Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, мужчина зашел за мной. Уже в этот момент я испугалась, сделала вид, что звоню по телефону, а дальше он попытался на меня напасть», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Девушка ударила нападавшего ключами, а, когда лифт открылся, мужчина убежал. Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.