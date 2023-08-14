14 августа 2023

В Екатеринбурге мужчина напал на девушку в лифте

© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, лифт, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в лифте и убежал Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 августа в одном из домов микрорайона Старая Сортировка неизвестный напал на девушку в лифте. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети.

«За мной в подъезд забежал мужчина не славянской внешности. Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, мужчина зашел за мной. Уже в этот момент я испугалась, сделала вид, что звоню по телефону, а дальше он попытался на меня напасть», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

Девушка ударила нападавшего ключами, а, когда лифт открылся, мужчина убежал. Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 14 августа в одном из домов микрорайона Старая Сортировка неизвестный напал на девушку в лифте. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети. «За мной в подъезд забежал мужчина не славянской внешности. Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, мужчина зашел за мной. Уже в этот момент я испугалась, сделала вид, что звоню по телефону, а дальше он попытался на меня напасть», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». Девушка ударила нападавшего ключами, а, когда лифт открылся, мужчина убежал. Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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