В Екатеринбурге мужчина напал на девушку в лифте

В Екатеринбурге вечером 14 августа в одном из домов микрорайона Старая Сортировка неизвестный напал на девушку в лифте. Об этом пострадавшая рассказала в соцсети.
«За мной в подъезд забежал мужчина не славянской внешности. Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, мужчина зашел за мной. Уже в этот момент я испугалась, сделала вид, что звоню по телефону, а дальше он попытался на меня напасть», — рассказала пострадавшая в telegram-канале «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
Девушка ударила нападавшего ключами, а, когда лифт открылся, мужчина убежал. Пострадавшая сообщила, что собирается написать заявление в полицию. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не поступил.
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