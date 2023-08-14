В Челябинске ликвидировали снаряд, найденный рабочими. Фото, видео

15 августа 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

ОМОН «Атом» уничтожили опасный для жизни окружающих снаряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске уничтожили артиллерийский снаряд, найденным рабочими у одного из домов на Троицком тракте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону. «Сотрудники группы разминирования ОМОН „Атом“ уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд осколочно-фугасного типа. Боеприпас нашли рабочие у дома на Троицком тракте», — рассказали URA.RU в Росгвардии. Специалисты установили следы глубокой коррозии и опасность для жизни окружающих. Боеприпас транспортировали на полигон в специальном контейнере. Там он был уничтожен накладным снарядом. 10 августа на улице Тухачевского, 16 в Челябинске обнаружили два боевых снаряда. Найденные тогда боеприпасы не представляли угрозы для населения и были переданы на утилизацию. Специалисты установили, что боеприпас несет угрозу для жизни и здоровья окружающих фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области Снаряд был поврежден сильной коррозией фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

В Челябинске уничтожили артиллерийский снаряд, найденным рабочими у одного из домов на Троицком тракте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону. «Сотрудники группы разминирования ОМОН „Атом“ уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд осколочно-фугасного типа. Боеприпас нашли рабочие у дома на Троицком тракте», — рассказали URA.RU в Росгвардии. Специалисты установили следы глубокой коррозии и опасность для жизни окружающих. Боеприпас транспортировали на полигон в специальном контейнере. Там он был уничтожен накладным снарядом. 10 августа на улице Тухачевского, 16 в Челябинске обнаружили два боевых снаряда. Найденные тогда боеприпасы не представляли угрозы для населения и были переданы на утилизацию.