14 августа 2023

В Челябинске ликвидировали снаряд, найденный рабочими. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОМОН «Атом» уничтожили опасный для жизни окружающих снаряд Фото:

В Челябинске уничтожили артиллерийский снаряд, найденным рабочими у одного из домов на Троицком тракте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

«Сотрудники группы разминирования ОМОН „Атом“ уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд осколочно-фугасного типа. Боеприпас нашли рабочие у дома на Троицком тракте», — рассказали URA.RU в Росгвардии.

Специалисты установили следы глубокой коррозии и опасность для жизни окружающих. Боеприпас транспортировали на полигон в специальном контейнере. Там он был уничтожен накладным снарядом.

10 августа на улице Тухачевского, 16 в Челябинске обнаружили два боевых снаряда. Найденные тогда боеприпасы не представляли угрозы для населения и были переданы на утилизацию.

Специалисты установили, что боеприпас несет угрозу для жизни и здоровья окружающих
Специалисты установили, что боеприпас несет угрозу для жизни и здоровья окружающих
Снаряд был поврежден сильной коррозией
Снаряд был поврежден сильной коррозией

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В Челябинске уничтожили артиллерийский снаряд, найденным рабочими у одного из домов на Троицком тракте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону. «Сотрудники группы разминирования ОМОН „Атом“ уничтожили 152-миллиметровый артиллерийский снаряд осколочно-фугасного типа. Боеприпас нашли рабочие у дома на Троицком тракте», — рассказали URA.RU в Росгвардии. Специалисты установили следы глубокой коррозии и опасность для жизни окружающих. Боеприпас транспортировали на полигон в специальном контейнере. Там он был уничтожен накладным снарядом. 10 августа на улице Тухачевского, 16 в Челябинске обнаружили два боевых снаряда. Найденные тогда боеприпасы не представляли угрозы для населения и были переданы на утилизацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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